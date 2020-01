CorSport: Napoli-Allan, è strappo. L’addio è vicino. Amrabat sarà il suo sostituto

La decisione inusuale di De Laurentiis di spendere tanto sul mercato di gennaio, come sta facendo quest’anno, dipende dal fatto che ci sono calciatori vicini all’addio. Lo scrive il Corriere dello Sport, che parla di “strappo” tra il club e Allan, innanzitutto.

Il brasiliano è sempre stato il prediletto, poi qualcosa non ha funzionato.

Sì, si discute del rinnovo fino al 2024, anche con cifre sostanziose, continua il quotidiano sportivo, ma

“spesso prolunghi per andare sul mercato con una forza contrattuale per il club”.

Gli estimatori di Allan continuano ad aumentare.

“L’Inter ha già chiesto informazioni, Sarri lo riaccoglierebbe, il Psg non si è certo disamorato. Non a caso il Napoli marca anche Amrabat e lo avrebbe già preso se non fosse per una clausola troppo bassa che il suo agente vorrebbe inserire”.