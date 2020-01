Corsport: le trattative Allan-Inter e Vecino-Napoli sono separate

Per ora nessun contatto tra l’uruguaiano e il Napoli. A Conte piace molto il brasiliano, anche per il calciomercato estivo

Allan-Inter. Il Corriere dello Sport fa il punto sul nuovo intreccio di mercato tra Inter e Napoli dopo quella Politano-Llorente. Al club di De Laurentiis piace Vecino, l’uruguaiano sarebbe attualmente fuori dai progetti di Conte e per questo in uscita. D’altro canto proprio Conte avrebbe individuato in Allan un uomo adatto al suo centrocampo, ma sarebbe un’idea che potrebbe concretizzarsi in estate. Non ci sarebbe insomma un’idea di scambio per i due calciatori come paventato fino ad ora

Le due piste, allo stato attuale, viaggiano separatamente: tra Napoli e Vecino, per ora, non c’è stato alcun contatto diretto.