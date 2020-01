Cormezz: il Napoli guarda a Trousart del Lione se non si chiude per Lobotka

Difficile che il matrimonio tra Lobotka e il Napoli possa saltare, ma il club azzurro si è tutelando guardandosi intorno

La soluzione Fabian Ruiz come vertice basso del centrocampo del Napoli ha fallito. E ha dimostrato ancora una volta contro l’Inter tutti i suoi limiti. Proprio per questo il Napoli insegue un regista sul mercato. Ma la situazione sembra complicarsi. Sembrava oramai chiuso l’affare con il Celta Vigo per il passaggio di Lobotka, considerando anche che il calciatore preme per venire a Napoli. Ma la società spagnola ha frenato negli ultimi giorni. Nulla di preoccupante, secondo il Corriere del Mezzogiorno, ma è chiaro che il Napoli non sia rimasto con le mani in mano ma abbia cominciato a guardarsi intorno in cerca di un eventuale sostituto

Ovviamente esiste pure un piano B (qualche giorno fa è stato proposto il francese Lucas Tousart del Lione, nazionale under 21), ma è difficile che il matrimonio tra Lobotka e il Napoli possa saltare.