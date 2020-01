Coppa Italia, una giornata di squalifica a Hysaj: salterà l’Inter

Ammenda di 10.000 euro alla Lazio “per cori insultanti di matrice territoriale” nei confronti del Napoli

Hisaj non potrà giocare la semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter. Il Giudice Sportivo ha squalificato il difensore del Napoli per una giornata dopo la doppia ammonizione nella gara contro la Lazio.

Con lui è stato squalificato per due giornate anche Lucas Leiva, “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”.

Ma soprattutto il Giudice Sportivo ha comminato un’ammenda di 10.000 euro alla Lazio “per avere i suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria”.

Evidentemente la denuncia di Lotito per danni ai suoi stessi tifosi per comportamenti del genere non è valsa da lezione.