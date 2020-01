Lotito: faccio causa ai razzisti perché non è giusto che paghino gli altri tifosi

Il concetto è sempre lo stesso: pochi razzisti che danneggiano “la maggioranza fatta di persone perbene”. Solo che Claudio Lotito a quei pochi ora gli fa causa, perché “non è giusto che tutti paghino al posto loro”.

La richiesta danni della Lazio ai suoi tifosi che allo stadio fanno il saluto fascista è, effettivamente, un bel segnale, che il presidente biancoceleste rivendica ai microfoni del Tg2.

“Quando sono arrivato la tifoseria veniva additata come fascista e razzista. Paghiamo ancora lo scotto. Ho voluto dare dei segnali forti in controtendenza, ho introdotto un codice, fatto di regole molto precise. Siamo stati i primi in Italia a valorizzare i tifosi, non è giusto che anche gli altri paghino per gli errori di una minoranza. La maggior parte sono persone per bene, che vanno allo stadio a tifare”.