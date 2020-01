Assessore Borriello: «Abbiamo deciso di convocare un tavolo con questore, ultras e Calcio Napoli»

A Radio Punto Nuovo: «Così il Napoli gioca con un uomo in meno». Ma com’è che battemmo la Stella Rossa i cui tifosi ci impartirono una lezione di tifo?

A Napoli ciascuno ha la ricetta, o meglio l’alibi perfetto. Chi sostiene che l’errore fu dividersi da Sarri, chi l’esonero di Ancelotti. Adesso c’è una nuova fazione: quelli convinti che il problema sia l’assenza di tifo organizzato che si astiene per polemica contro il regolamento d’uso del San Paolo. Basterebbe ricordare che il Napoli riuscì a battere la Stella Rossa in una serata in cui il tifo serbo surclassò quello napoletano. Ci impartirono una vera lezione di tifo. Ma tant’è.

L’assessore Ciro Borriello, notoriamente allergico al populismo, balza sulla polemica e a Radio Punto Nuovo dichiara:

“Al San Paolo non si avverte più il calore del tifo organizzato. Con il presidente della commissione sport del consiglio comunale di convocare un tavolo, che si terrà entro un mese, cui presenzieranno Comune, Calcio Napoli, Questura e rappresentati del tifo organizzato. Bisogna creare le condizioni affinché a questo tavolo ci siano tutti. È un tavolo cui ci si può facilmente sottrarre. Il tifo organizzato non esiste soltanto a Napoli, vogliamo anche capire come funziona nelle altre città. È doveroso cercare una soluzione che possa riportare il tifo che ci ha fatto sognare».

Borriello prosegue la sua disamina hegeliana: «Senza il tifo è come se il Napoli giocasse con un uomo in meno. Le parole chiave sono dialogo e ricerca di soluzioni»