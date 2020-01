Ascolti Coppa Italia: Napoli-Perugia quella con lo share più basso (anche di Lazio-Cremonese)

Tra le partite delle 15, Fiorentina-Atalanta ha battuto il Napoli come ascolti. Le più seguite, ovviamente, le sfide serali di Juventus e Inter

Su Calcio e Finanza gli ascolti Rai del turno di Coppa Italia di questa settimana. La partita più seguita è stata quella della Juventus, che ha battuto l’Udinese con 4 reti a 0. Il match, trasmesso in prima serata serata, è stato seguito da 4 milioni e 731mila spettatori (18,2% di share), dato che ha permesso di registrare il nuovo record stagionale della coppa.

Al secondo posto si piazza Inter-Cagliari (4-1), andata in onda allo stesso orario, con il 16,30% di share (4 milioni e 233mila spettatori. Segue Milan-Spal (3-0) delle 18 con l’11% di share (1 milione e 973mila spettatori).

Le altre partite hanno registrato inevitabilmente ascolti più bassi, complici i diversi orari, pomeridiani e addirittura, come nel caso del Napoli, post-prandiali e lavorativi e anche il diverso appeal delle squadre contro cui erano impegnate le “big”.

Se ci fermiamo al dato relativo alle partite delle 15, salta all’occhio che, in quanto ad ascolti, l’Atalanta batte il Napoli. La squadra bergamasca, impegnata contro la Fiorentina (che ha eliminato la squadra di Gasperini, a sorpresa, dalla Coppa vincendo 2-1) ha registrato uno share del 9%. Per il Napoli, invece, lo share è stato solo del 5,60%. Sono stati 1 milioni 26mila gli spettatori che hanno scelto di ritagliarsi un po’ di tempo per assistere alla vittoria della squadra di Gattuso sul Perugia (2-0).

Meglio di Napoli-Perugia – dal punto di vista dello share – anche Lazio-Cremonese (4-0), nonostante, anche in questo caso, l’avversaria dei biancocelesti fosse di gran lunga inferiore e il finale della partita abbastanza scontato (8% di share) e l’orario fosse comunque lavorativo (ore 18). E anche il pareggio tra Torino e Genoa delle 21.15 (1-1), che ha registrato il 6% di share. In termini assoluti di spettatori, invece, Napoli-Perugia ha di poco superato il milioni mentre Lazio-Cremonese si è fermato 989mila.

Per tutte le altre gli ascolti sono di gran lunga inferiori, sotto il 2,50% di share.