Libero: Supercoppa, i soldi dei sauditi sono sporchi di sangue ma la Juve scende in campo con una maglia da 250 euro

Domani si giocherà la Supercoppa tra Juve e Lazio a Riad. Una partita che è stata accompagnata da aspre polemiche, scrive Libero. Con forti proteste da parte di politici, attivisti per i diritti umani e giornalisti.

Il modello sociale e civile proposto dall’Italia è opposto a quello dell’Arabia Saudita.

“Giusto per fare qualche esempio: poche settimane fa i calciatori di tutte le squadre sono scesi in campo in serie A con un segno rosso sotto l’occhio contro la violenza sulle donne, mentre in Arabia Saudita le donne non godono dei pieni diritti civili e sono «sottoposte alla tutela» di un parente maschio”.

In occasione di Lazio-Juve, le donne, eccezionalmente, potranno accedere allo stadio ma è solo un palliativo.

Non solo. Da anni, l’Arabia Saudita porta avanti una sanguinosa guerra di repressione in Yemen.

La Juve, ad esempio, scrive il quotidiano, giocherà con una maglia speciale che porta il tricolore sul petto, cognomi dei calciatori in arabo e la scritta Juventus nei numeri di maglia

“Maglia in vendita in edizione limitata con cofanetto alla modica cifra di 250 euro. Non è tutto. La Supercoppa spagnola, per soddisfare i monarchi, ha cambiato format dopo 32 anni e in Arabia vedrà impegnate non solo le vincitrici di campionato e coppa nazionale ma anche la sconfitta della coppa e la seconda della scorsa Liga. Guarda caso, Atletico e Real (le altre sono Barça e Valencia). Per avere questa sorta di final four i sauditi pagheranno oltre 50 milioni a edizione. All’Italia, probabilmente, verrà proposto di fare lo stesso in futuro. In barba ai messaggi di umanità. Qual è il confine tra marketing e sottomissione?”