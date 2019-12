Gazzetta: Il Napoli cerca l’accordo con il Celta Vigo per Lobotka

Il club chiede 30 milioni subito, De Laurentiis vuole pagarne 3 per un prestito fino a giugno con diritto o obbligo di riscatto a 27 milioni

Sfumata la possibilità Torreira per l’arrivo di Areta sulla panchina dell’Arsenal, il Napoli ha virato il suo interesse su Lobotka. Il giovane centrocampista del Celta Vigo sarebbe infatti il profilo giusto per ricoprire il ruolo di regista nel 4-3-3 di Gattuso. Il Celta non sta disputando una grande campionato e, secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport, il calciatore ha già chiesto alla squadra di andare via e proprio per questo la società dovrebbe rivedere la sua clausola che al momento è fissata a 50 milioni.

De Laurentiis potrà mettere sotto contratto il giocatore pagando al club spagnolo 30 milioni di euro, cifra che è richiesta tutta in una soluzione,mentre il presidente del Napoli ha prospettato un prestito (3 milioni) a gennaio, con diritto o obbligo di riscatto (27milioni) a giugno. Insomma, bisogna soltanto trovare la formula che possa soddisfare entrambe le parti per definire l’impegno