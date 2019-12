La svolta di De Zerbi: “Non basta fare belle partite e portare a casa zero punti”

Nel postpartita di Sassuolo-Napoli ai microfoni di Sky è intervenuto l’allenatore del Sassuolo, De Zerbi.

“Dispiace ma facciamo fatica a fare lo step in più che una squadra che deve chiudere la partita deve fare. Essere intelligenti e furbi gli ultimi minuti. Ci deve spostare vincere, pareggiare o perdere sennò non si può fare questo lavoro, la prestazione deve essere la modalità con cui arrivare al risultato che però è l’obiettivo. Non basta fare belle partite e portare a casa zero punti”.