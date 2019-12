Arriva l’ufficialità: Mandzukic è un nuovo giocatore dell’Al Duhail

A darne conferma è il club qatariota che su Twitter ha pubblicato la foto dell’attaccante croato mentre firma il contratto

La storia di Mandzukic alla Juventus si può dire conclusa. Mario, la stella del ciclo di Allegri sulla panchina bianconera è passato ufficialmente all’Al Duhail. A darne conferma è il club qatariota su Twitter. L’Al Duhail ha pubblicato la foto dell’attaccante croato mentre firma il contratto. E’ ufficiale.

Nei giorni scorsi erano già circolate le foto che lo ritraevano in Qatar per sostenere le visite mediche. Era solo questione di giorni. Del resto Mandzukic non è mai stato impiegato nella Juventus di Sarri, ha vissuto questi ultimi mesi da divorziato in casa.

Nei prossimi giorni arriverà anche la comunicazione ufficiale da parte del club bianconero.