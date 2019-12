Mandzukic verso il Duhail (Qatar). Stamattina le visite mediche

Manca solo l’ufficialità. Alla Juventus andranno 5 milioni per il suo trasferimento e il calciatore sottoscriverà un accordo di 18 mesi

E’ ormai praticamente fatta per il trasferimento di Mario Mandzukic in Qatar, al Duhail. Il calciatore bianconero è stato questa mattina mentre era già sul posto per effettuare le visite mediche.

I termini dell’accordo, secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio sono i seguenti:

“Alla Juventus andranno 5 milioni per il suo trasferimento e il calciatore sottoscriverà un accordo di 18 mesi”.

Mandzukic è passato dall’essere il protagonista della Juventus di Allegri ad esubero di mercato. Lasciato ai margini del progetto con l’arrivo di Sarri, la sua partenza a gennaio era già cosa scontata. Mario raggiunge così l’ex compagno di squadra Benatia.