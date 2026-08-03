Napoli, scelto Falcone per la porta: Milinkovic con la valigia (possibile scambio con Gatti)
38 giornate su 38 giocate e parate decisive per la salvezza del Lecce
Il Napoli ha scelto il portiere in vista della prossima stagione. Anzi, l’ha addirittura prenotato, come svela Il Giornale in edicola. Si tratta di Wladimiro Falcone, portiere e capitano del Lecce, classe ’95, da tre stagioni difensore della porta dei salentini.
Un portiere di grande affidabilità, perfetto per fungere da vice di Alex Meret che quindi dovrebbe restare in azzurro per essere il titolare indiscusso. Falcone, nelle ultime tre stagioni con la maglia del Lecce, ha disputato 38 giornate su 38 di campionato, rivelandosi anche decisivo con le sue parate alle salvezze conquistate in serie dal club pugliese. Ed ora sembra pronto al grande salto in una big, pur non con la maglia da titolare.
Napoli, niente Vicario. Milinkovic alla Juve per Gatti?
Niente Vicario, quindi, un profilo molto gradito a Max Allegri ed in uscita dal Tottenham. L’azzurro resta nel mirino della Juventus che pure è alla ricerca di un nuovo estremo difensore, con Di Gregorio – apprezzato in Premier League – e Perin in uscita.
La Juve, “oltre a Vicario in prestito dal Tottenham (non convince appieno in casa bianconera…), ripensa a Milinkovic Savic, in uscita dal Napoli“, da qui la possibile trattativa con il serbo in bianconero più conguaglio in cambio di Gatti, difensore centrale molto gradito a Max Allegri.