E se alla fine il portiere del Napoli fosse Vicario?

È un grande portiere, sarebbe un ottimo colpo. E se fosse veramente l'anno dell'addio di Meret? Di certo i due non possono coesistere

Cambiano le stagioni e le cose tendono a somigliarsi sempre meno col passare degli anni. E anche quelle sostanzialmente futili, come tutto ciò che è relativo al calciomercato, subiscono questo influsso del tempo. La prova? Un tempo c’era il valzer degli attaccanti, ora c’è quello dei portieri a tenere banco in Serie A. Ma d’altronde, con una sessione di mercato così tristemente sterile, qualcosa da fare ce la dovremo e se la dovranno pur trovare, no?

Ed ecco che ci pensano gli estremi difensori, spesso così imprudentemente dimenticati, a riempirci quell’angolino di giornata chiamato calciomercato. Meret, Milinković-Savić, Vicario eccetera, e quell’intreccio con una Juve annoiata quasi quanto noi. E se fosse l’anno dell’addio di Meret?

Napoli, arriva Vicario?

Chiariamoci, non stiamo dando niente per certo, ma i sussurri e gli spifferi di calciomercato sono tali da far credere che qualcosa ci sia. Lo stesso Tuttosport, questa mattina con Stefano Salandin, ha scritto che: “La Juve (in riferimento a Vicario) adesso ci pensa con molta più decisione, e le notizie di un possibile inserimento del Napoli spingono ad accelerare”.

Ecco, tutti questi detti non detti potrebbero essere una strategia di pressione di un giornale notoriamente vicino all’ambiente bianconero, ma anche no. D’altronde, se Milinković-Savić è sicuramente fuori dai piani di Allegri, su Meret non abbiamo una notizia certa: solo quelle che arrivano da un mercato spesso contraddittorio.

Il portiere friulano sembra in uscita dal Napoli da anni. Nel 2022 era addirittura vicino allo Spezia, prima che rimanesse e vincesse due volte lo scudetto. Nonostante l’inspiegabile astio nei suoi confronti da parte di una fetta di piazza, si è sempre dimostrato affidabile.

Quella appena conclusa è l’ottava stagione in maglia Napoli. Potrebbe essere anche l’ultima?

Una poltrona per due

Il titolo del film più natalizio del secolo ci viene in aiuto in questo caso. Ecco, è possibile un “poltrona per due” Vicario-Meret? A nostro parere no. Guglielmo è solo di un anno più giovane, ma è un portiere nel pieno della sua maturità calcistica e di comprovata affidabilità. Se venisse lui, non crediamo che Alex accetterebbe di buon grado di accomodarsi in panchina, soprattutto in virtù di ciò che ha dimostrato qui. Di fatto non ci sarebbe spazio per entrambi.

Fondamentalmente è una situazione profondamente in divenire che si intreccia con quella della Juve, anch’essa alla ricerca di un estremo difensore dopo la beffa Dibu Martinez.

Certo, a Spalletti piace Suzuki, ma anche Vicario rappresenterebbe un buon investimento, soprattutto perché facile da aggiungere tramite un prestito con diritto. E allora perché non affondare? Che ci sia già qualche altra squadra dietro? Non è ancora dato saperlo, ma se davvero Vicario potesse essere il nuovo portiere del Napoli?