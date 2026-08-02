Milinkovic alla Juve in cambio di Gatti? Ok, lo scambio è giusto

Ne scrive l'esperto di mercato Schira. Sarebbe un ottimo affare. Il Napoli deve risparmiare il più possibile in vista dei colpi che a nostro avviso verranno. Altrimenti non avrebbe senso parlare di Champions

Nicolò Schira scrive che potrebbe esserci un affare lungo la Napoli-Torino anzi lungo la Napoli-Juventus. L’esperto di mercato scrive che potrebbe esserci un via vai tra Milinkovic Savic e Federico Gatti.

Il portiere serbo del Napoli (voluto da Conte), scrive Schira, è tra i candidati per il ruolo di numero uno (o dodici) alla Juventus. Il club bianconero potrebbe valutare uno scambio. Perché Allegri vuole Gatti al Napoli e il Napoli potrebbe inserire Milinkovic come contropartita nell’affare.

A nostro avviso non sarebbe affatto una cattiva idea. Anzi. Ormai abbiamo capito che Allegri vuole Gatti. E poi a nostro avviso più soldi il Napoli risparmia e meglio è. In attesa dei colpi che a nostro avviso ci saranno da Ferragosto in poi. Speriamo di non essere smentiti. Altrimenti non capiamo perché si parli di Champions – addirittura vinta – un giorno sì e l’altro pure. Neanche il Psg e il Real Madrid si sbilanciano tanto, figuriamoci il Napoli.