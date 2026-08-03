De Bruyne resterebbe controvoglia al Napoli: Galatasaray pronto ad offrire un ricco biennale (Dalla Turchia)
Il Galatasaray vorrebbe fare leva sulla poca voglia di De Bruyne di restare in azzurro
Kevin De Bruyne sembrava finalmente sorridente sul palco del Centenario di Piazza Plebiscito, sintomo per molto di una sua permanenza in azzurro, ma in mattina sono arrivate voci di calciomercato che portano verso una sua possibile cessione al Galatasaray.
Il Galatasaray vuole De Bruyne: i dettagli
A lanciare la notizia è Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di mercato. Il club dove gioca Osimhen, dunque, sarebbe pronto a presentare un’offerta al Napoli per il fuoriclasse belga. Il Galatasaray avrebbe l’intenzione sulla poca voglia dell’ex Manchester City di restare un’altra stagione in azzurro.
I dirigenti turchi sarebbero pronti ad offrire a De Bruyne un ricchissimo biennale. Il Galatasaray si muove per il belga che, però, sembra essere ancora centrale all’interno del progetto tecnico del Napoli. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno o meno degli aggiornamenti sul calciatore belga.