Napoli, portieri: Falcone sarebbe un ottimo colpo. Bisogna cedere Milinkovic-Savic

Schira: "Manna ha già incontrato gli agenti di Falcone". Il Corsport ricorda: "Savic è in uscita, ma non c'è ancora l'accordo con l'Hull City. il Napoli vor­rebbe cederlo a titolo defi­ni­tivo"

Il Napoli non comprerà nessuno, De Laurentiis è stato chiaro. Il mercato è stato fatto lo scorso anno. Ci sono pedine da sistemare. Gli azzurri sono alla ricerca di un portiere, in attesa di cedere Milinkovic Savic. Ora è spuntato Wladimiro Falcone del Lecce, 31 anni, portiere che ha fatto molto bene in Salento. Sarebbe un ottimo colpo.

Napoli, il punto su Falcone

Riporta Schira:

“Giovanni Manna ha incontrato a Milano gli agenti di Wladimiro Falcone e il direttore sportivo del Lecce Stefano Trinchera nelle ultime 48 ore per sondare le condizioni di un possibile affare”

🚨 Excl. – #Napoli’s sporting director Giovanni Manna has met in Milan the agents of Wladimiro #Falcone and #Lecce’s sporting director Stefano #Trinchera in the last 48 hours to explore the conditions for a possible deal. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 10, 2026

Va venduto Milinkovic-Savic

Il Corsport, con Fabio Mandarini, frena gli entusiasmi, ricordando che:

“Milin­ko­vic figura ovvia­mente nel listone dei con­vo­cati per il ritiro in Val di Sole: ha un con­tratto fino al 2030. L’incon­tro con Max, così come per tutti gli altri, avrà il valore della dire­zione defi­ni­tiva, ma l’idea è che sarà lui a lasciare il Napoli e Meret a ricon­qui­stare posi­zioni nelle gerar­chie.

Con l’Hull City, però, non c’è ancora l’accordo sulla for­mula: il Napoli vor­rebbe cederlo a titolo defi­ni­tivo o magari in pre­stito con obbligo di riscatto, ma gli inglesi, neo pro­mossi in Pre­mier, vor­reb­bero con­di­zio­narlo alla per­ma­nenza nella mas­sima serie.”