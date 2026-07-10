Napoli, portieri: Falcone sarebbe un ottimo colpo. Bisogna cedere Milinkovic-Savic
Schira: "Manna ha già incontrato gli agenti di Falcone". Il Corsport ricorda: "Savic è in uscita, ma non c'è ancora l'accordo con l'Hull City. il Napoli vorrebbe cederlo a titolo definitivo"
Il Napoli non comprerà nessuno, De Laurentiis è stato chiaro. Il mercato è stato fatto lo scorso anno. Ci sono pedine da sistemare. Gli azzurri sono alla ricerca di un portiere, in attesa di cedere Milinkovic Savic. Ora è spuntato Wladimiro Falcone del Lecce, 31 anni, portiere che ha fatto molto bene in Salento. Sarebbe un ottimo colpo.
Napoli, il punto su Falcone
Riporta Schira:
“Giovanni Manna ha incontrato a Milano gli agenti di Wladimiro Falcone e il direttore sportivo del Lecce Stefano Trinchera nelle ultime 48 ore per sondare le condizioni di un possibile affare”
🚨 Excl. – #Napoli’s sporting director Giovanni Manna has met in Milan the agents of Wladimiro #Falcone and #Lecce’s sporting director Stefano #Trinchera in the last 48 hours to explore the conditions for a possible deal. #transfers
— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 10, 2026
Va venduto Milinkovic-Savic
Il Corsport, con Fabio Mandarini, frena gli entusiasmi, ricordando che:
“Milinkovic figura ovviamente nel listone dei convocati per il ritiro in Val di Sole: ha un contratto fino al 2030. L’incontro con Max, così come per tutti gli altri, avrà il valore della direzione definitiva, ma l’idea è che sarà lui a lasciare il Napoli e Meret a riconquistare posizioni nelle gerarchie.
Con l’Hull City, però, non c’è ancora l’accordo sulla formula: il Napoli vorrebbe cederlo a titolo definitivo o magari in prestito con obbligo di riscatto, ma gli inglesi, neo promossi in Premier, vorrebbero condizionarlo alla permanenza nella massima serie.”