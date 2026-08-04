Napoli, può arrivare una sorpresa in attacco (ma devono essere ceduti in tre)

Oggi arrivano a Castel di Sangro Lukaku e De Bruyne; il centrocampista è destinato a restare in azzurro, Big Rom ha diverse opportunità di mercato dalla Turchia (Sky Sport).

Il Napoli prosegue il suo lavoro sul mercato. Il ds Manna, dopo la cessione di Gutierrez con relativa plusvalenza, è pronto a stringere per il difensore. Come riportato da Sky Sport, Badiashile può arrivare in prestito con diritto di riscatto. C’è l’apertura del calciatore e si attende il rientro a Londra del Chelsea, impegnato in una tournée internazionale.

“Costantino Favasuli, invece, sarà utile sia dal punto di vista tecnico che per la lista, essendo un under. Oggi arrivano a Castel di Sangro Lukaku e De Bruyne; il centrocampista è destinato a restare in azzurro, Big Rom ha diverse opportunità di mercato dalla Turchia. Se dovessero andare via Lukaku, Lucca e Lang, potrebbe esserci una sorpresa in attacco in entrata“.

Napoli, la richiesta per Lukaku

Lukaku, dopo il buon Mondiale disputato, ha attirato su di sé l’interesse di diversi club, soprattuto turchi ed arabi. Il Napoli ha fissato il valore del cartellino: chiede circa 15 milioni di euro, cifra giusta per evitare di mettere a bilancio minusvalenze. Situazione differente per De Bruyne, con Allegri che considera il belga un perno centrale per il gioco che ha in mente.

E De Bruyne è talmente calato nella realtà Napoli da essere presente sul palco nel giorno della festa del Centenario.