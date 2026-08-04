Favasuli è virtualmente un nuovo calciatore del Napoli: affare da 8 milioni di euro
Lo riporta SportMediaset: "Il terzino classe 2004 firmerà un contratto fino al 2031". Il Napoli si aggiudica un ottimo prospetto, capace di giocare anche a sinistra
Si potrebbe dire: “Eppur si muove”, a rilento ma si muove. Il Napoli, secondo quanto riportato da SporteMediaset, avrebbe chiuso per Favasuli, esterno destro del Catanzaro. Probabilmente la cessione di Gutierrez a questo è servita.
Napoli, Favsuli c’è
Si legge su SportMediaset:
“Costantino Favasuli è virtualmente un nuovo calciatore del Napoli. Il terzino classe 2004 firmerà un contratto fino al 2031 con gli azzurri che verseranno 8 milioni di euro nelle casse del Catanzaro, club di Serie B.”
Il Napoli si aggiudica un ottimo prospetto, capace secondo Transfermarkt di giocare anche a sinistra. Giovane e duttile, completamente nelle linee del Napoli.
Il caso Lindstrom
Nel frattempo, tiene banco la questione legata Jesper Lindstrøm, affare che sembrava in dirittura d’arrivo e che è saltato, secondo il Napoli, perché lo Schalke ha improvvisamente cambiato priorità sul mercato. Secondo il Corriere, potrebbe adesso finire in tribuna, con Manna che ha un altro esubero da piazzare. Solo che questo sembrava già piazzato.