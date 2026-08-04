Il Napoli vicino a Badiashile l’uomo degli infortuni

Tre infortuni muscolari seri lo scorso anno

Davvero non si capisce perché il Napoli perseveri sulla strada di Badiashile il francese 25enne (quindi non più giovane) del Chelsea. Che era considerato anni fa promettente ma che poi le promesse le ha tutte disattese. È un difensore centrale mancino (non l’unico sulla faccia della terra) con un vero e proprio record di infortuni. Solo lo scorso ha avuto tre infortuni muscolari che potremmo definire seri. Razionalmente il suo acquisto, sia pure in prestito, è semplicemente incomprensibile. Oltre che autolesionistico. Dopodiché magari Manna e Allegri hanno intravisto il suo futuro e compreso che a 25 anni si sarebbe sbarazzato del passato (molto grigio) per svoltare in un futuro radioso.

I giornali ne scrivono bene.

La Gazza: Badiashile era tra i migliori talenti della sua generazione

La Gazzetta dice che il Napoli potrebbe prenderlo dal Chelsea con un prestito da tre milioni e un diritto di riscatto fissato tra 15 e 20.

Scrive la Gazza con Vincenzo D’Angelo:

“Napoli e Chelsea da giorni discutono di Benoit Badiashile, difensore centrale francese che ha tutte le caratteristiche che servono oggi al Napoli. Mancino, grande forza fisica, esperienza e qualità. Il dubbio, casomai, è sulla tenuta fisica, visto il passato con qualche infortunio di troppo. Però Badiashile anni fa era considerato tra i migliori talenti della sua generazione e ora ha voglia di sentirsi di nuovo al centro di un progetto. Ha già detto sì al Napoli, con cui ha un accordo di massima per un quinquennale da 2,5 milioni a stagione”.

Scrive che ricorda per certi versi Koulibaly.

Gatti non si capisce perché è scomparso dai radar. Meglio Gatti di Badiashile, almeno è sano. E poi conosce la Serie A.

L’unica speranza è mago Allegri. Che quest’anno dovrà dare il meglio di sé.