Gutierrez plusvalenza record in un anno: 16 milioni

Un colpo di mercato riuscito però non in entrata

La cessione di Gutierrez è un colpo di mercato riuscito. Ma in uscita. Il Napoli lo ha piazzato al Bayer Lerverkusen per la ragguardevole cifra di 30 milioni più due di bonus. Uno di quei colpi che il Napoli raramente mette a segno, stavolta Manna è stato bravo (è più bravo nelle uscite che nelle entrate, ma non è solo colpa sua, lo sappiamo). Anche se non tutti hanno gradito, c’è dibattito sulla sua cessione.

Il Napoli a sinistra resta con Spinazzola e Olivera, secondo noi non male. Certo non si capisce perché stia concludendo con Badiashile l’uomo degli infortuni.

Gutierrez al Leverkusen per 30 milioni più 2

A proposito di Gutierrez scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Miguel Gutierrez ha lasciato il ritiro di Castel di Sangro ieri mattina ed è partito per la Germania, il viaggio di una nuova vita. In Bundesliga: lo attendono a Leverkusen per svolgere le visite mediche e per firmare il contratto che lo legherà al Bayer. Operazione da 30 milioni più 2 di bonus: il ds Manna ha realizzato una plusvalenza da circa 16 milioni in meno di un anno dal suo acquisto dal Girona, per 18 milioni più 2 di bonus. Ossigeno. Aria pura nelle casse del club, da respirare a pieni polmoni in un’estate afosa e asfissiante anche per i paletti sul mercato: la plusvalenza, per quanto notevole, va comunque spalmata su tre anni secondo le regole Uefa, e il Napoli, come noto, per poter comprare deve prima cedere.