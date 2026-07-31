Il curriculum infortuni di Badiashile mette paura

Badiashile, solo lo scorso anno tre infortuni muscolari

Meglio non dare uno sguardo al sito Transfermarkt e alla voce infortuni della pagina di Benoit Badiashile. Il 25enne difensore centrale del Chelsea presenta un elenco di infortuni lungo decisamente più del lecito. Solo la scorsa stagione, il francese ha subito tre infortuni muscolari. Per un totale di 139 giorni di stop. Tre infortuni muscolari in un anno non sono tanti, sono più che troppi. Non sono un campanello d’allarme. Sono un’orchestra sinfonica a sirene spiegate.

La stagione precedente è stato fermo 80 giorni per un infortunio alla coscia.

Nel 23-24, sono stati più i giorni in cui è rimasto fermo che i giorni in cui è stato a disposizione della squadra, con ben due infortuni all’inguine.

Parliamo di un calciatore a dir poco fragile. Onestamente non ci sembra il profilo giusto. A maggior ragione dopo il problema Buongiorno (con tanto di intervento al menisco), il Napoli ha bisogno di un difensore su cui poter affidamento. Poi tutto può succedere, ovviamente. Tutti possono infortunarsi. Però investire su un atleta che evidentemente ha una debolezza muscolare – almeno questo racconta la sua storia – ci sembra un azzardo che non correremmo.

È vero che il Chelsea ha dieci difensori in rosa e vuole liberarsi di almeno centrali, ma il Napoli deve badare a sé.

Poiché il mondo è pieno di difensori centrali affidabili, giovani, mancini, atletici, la nostra speranza è che Manna e il Napoli dirottino le loro attenzioni verso altri lidi. Il Napoli ha possibilità di risparmiare molto sugli ingaggi dei due belgi. Se il Napoli dimostrerà di saper tagliare, potrebbero aprirsi autostrade davanti.

Nessuna fretta e allo stesso tempo nessun azzardo.