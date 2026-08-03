De Bruyne ha pagato di tasca sua per partecipare alla festa del Centenario

"De Bruyne ha fatto avanti e indietro da Ibiza in poche ore per partecipare alla cerimonia d'apertura del Centenario. Un jet privato lo ha portato a Capodichino, lo ha aspettato e in nottata lo ha riportato alle Baleari"

Qualche minuto da protagonista sul palco ma la sua presenza si è notata eccome. Kevin De Bruyne ha partecipato alla festa dei 100 anni del Napoli insieme ad altri sei compagni di squadra ed ha diviso il palco in Piazza del Plebiscito con le vecchie glorie del club azzurro. Tra queste Marek Hamsik, il recordman di presenze del Napoli che pure ha speso parole di elogio per il fuoriclasse belga.

Non era scontata la sua presenza, anche perché ancora in vacanza dopo il Mondiale (incolore) disputato con il suo Belgio al pari di Lukaku. Ed invece De Bruyne, ha risposto da campione. Come ricorda il Corriere dello Sport, “sabato ha fatto avanti e indietro da Ibiza in poche ore per partecipare alla cerimonia d’apertura del Centenario, interrompendo le proprie vacanze e, dettaglio non da poco, provvedendo personalmente al viaggio. Un jet privato lo ha portato a Capodichino, lo ha aspettato e in nottata lo ha riportato

alle Baleari“.

Con il gesto di tornare a Napoli ha voluto mettere da parte anche le incomprensioni delle ultime settimane, dalle parole pronunciate in ritiro con la sua selezione fino alla risposta del ds Manna, decisamente piccata. Il 5 si presenterà a Castel di Sangro agli ordini di Max Allegri (i due si sono visti a Palazzo reale per la prima volta) e l’auspicio di tecnico e tifoseria è rivedere il calciatore determinante negli anni di Manchester.