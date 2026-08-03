Napoli, allenamento mattutino incentrato sulla difesa: Gutierrez non c’è (diretto al Bayer)

Allenamento mattutino per il Napoli al Teofilo Patini di Castel di Sangro. Prima parte della sessione dedicata alla difesa ed alla linea a quattro. Sebbene i calciatori si siano alternati, con la pettorina gialla ad indicare i titolari si sono visti Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Spinazzola che quindi dovrebbero formare la difesa titolare varata da Max Allegri.

Nel giro palla offensivo ha partecipato anche Max Allegri, protagonista in campo come quasi sempre accaduto in questo ritiro. Palla sulle corsie e cross al centro con la difesa impegnata a respingere e sventare il pericolo. Il giovane argentino Pereyra nei panni dell’attaccante avversario. Alla sessione non ha partecipato Miguel Gutierrez; lo spagnolo, che ieri ha svolto entrambe le sedute, oggi era assente, segnale eloquente di come la cessione al Bayer Leverkusen sia ormai cosa fatta. Il terzino è andato a svolgere le visite mediche per il club tedesco.

Nella seconda parte dell’allenamento in campo centrocampisti ed attaccanti per una esercitazione sullo sviluppo con i play che aprono sugli esterni per il cross con l’inserimento di mezzali, attaccanti e esterni. Nel primo esercizio palla all’esterno che stoppa e calcia in porta; nel secondo lancio per l’esterno che crossa con attaccanti e centrocampisti in appoggio alla conclusione e nel terzo lancio del play per le punte centrali. Peggiore nella sessione Lucca che non è mai riuscito a segnare.

Gilmour in gruppo con il resto dei compagni, ai bordi del campo impegnato in una corsa anche Beukema.