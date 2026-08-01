Gutierrez per 30 milioni al Leverkusen. L’anno scorso il Napoli lo ha pagato 18 (non male)

In un anno il suo valore è quasi raddoppiato. La plusvalenza consentirà di arrivare al difensore centrale che dovrebbe essere Gatti

Gutierrez per 30 milioni al Leverkusen. L’anno scorso il Napoli lo ha pagato 18 (non male)

Dc Napoli 31/01/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Fiorentina / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: esultanza gol Miguel Gutierrez

La cessione di Gutierrez porterà Gatti al Napoli

La cessione di Gutierrez è in via di definizione. La notizia è di Sky Sport 24. Sta per andare al Bayer Leverkusen per 30 milioni. Cifra non banale per un calciatore che lo scorso anno è stato acquistati per 18. In un anno a Napoli il suo valore è quasi raddoppiato. Ottima plusvalenza per il Calcio Napoli. A nostro avviso è una signora operazione (anche se al Napolista c’è un filone di pensiero contrario).

Juventus-Atalanta

È peraltro infondata la tesi secondo cui sarebbe meno incline agli infortuni rispetto a Spinazzola e Olivera. Nella stagione appena trascorsa si è fermato due volte: una d’estate per un’operazione alla caviglia (out due mesi) e l’altra sempre per un problema alla caviglia (distorsione): 21 giorni. Poi, chiaramente, è molto complesso prevedere gli infortuni di un calciatore.

L’uscita di Gutierrez favorirebbe l’acquisto di un difensore centrale. E la scelta del Napoli sembra ormai fatta: dovrebbe arrivare Federico Gatti dalla Juventus con un’operazione prestito con obbligo, con riscatto tra i 15 e i 18 milioni.    

 