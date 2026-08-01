Gutierrez per 30 milioni al Leverkusen. L’anno scorso il Napoli lo ha pagato 18 (non male)

La cessione di Gutierrez porterà Gatti al Napoli

La cessione di Gutierrez è in via di definizione. La notizia è di Sky Sport 24. Sta per andare al Bayer Leverkusen per 30 milioni. Cifra non banale per un calciatore che lo scorso anno è stato acquistati per 18. In un anno a Napoli il suo valore è quasi raddoppiato. Ottima plusvalenza per il Calcio Napoli. A nostro avviso è una signora operazione (anche se al Napolista c’è un filone di pensiero contrario).

È peraltro infondata la tesi secondo cui sarebbe meno incline agli infortuni rispetto a Spinazzola e Olivera. Nella stagione appena trascorsa si è fermato due volte: una d’estate per un’operazione alla caviglia (out due mesi) e l’altra sempre per un problema alla caviglia (distorsione): 21 giorni. Poi, chiaramente, è molto complesso prevedere gli infortuni di un calciatore.

L’uscita di Gutierrez favorirebbe l’acquisto di un difensore centrale. E la scelta del Napoli sembra ormai fatta: dovrebbe arrivare Federico Gatti dalla Juventus con un’operazione prestito con obbligo, con riscatto tra i 15 e i 18 milioni.