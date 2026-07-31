Spalletti: “Maldini era il nuovo di cui c’era bisogno. Abbiamo preferito rimanere col vecchio telefonino”

Duro sulla Nazionale e le scelte di Malagò: "Il telefonino era troppo vecchio e l'aggiornamento non si è potuto fare. Invece di mettere la quarta, è rientrata la seconda"

Spalletti contesta il nuovo corso della Nazionale

Luciano Spalletti duro con il nuovo corso della Federcalcio e della Nazionale. Paragona le scelte di Mancini e Ranieri (che non nomina) al vecchio. Fa il paragone con l’aggiornamento dei telefonini. Il nostro telefono, ossia il calcio italiano, era troppo vecchio per l’aggiornamento Maldini.

Queste le sue parole dopo l’amichevole Juventus-Nizza 2-0 in cui ha segnato persino Douglas Luiz (bel gol peraltro).

Spalletti è andato giù senza peli sulla lingua:

“Maldini rappresentava assolutamente il nuovo di cui c’era bisogno. È un po’ come fare l’aggiornamento sul telefonino. Era troppo vecchio e l’aggiornamento non si è potuto fare. Invece di comprare un telefonino nuovo, noi siamo andati e siamo rimasti col telefonino che avevamo senza avere l’aggiornamento fatto. Invece di mettere la quarta, è rientrata la seconda e si è viaggiato insieme econda. Si è sbagliato a mettere la marcia”.

Dichiarazioni in linea con quelle dell’amministratore delegato della Juventus Carnevali, anche se Spalletti non ha parlato di amici da inserire.