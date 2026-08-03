Lukaku nel mirino dell’Atlanta: 10 milioni la richiesta, il club lavora per la cifra gradita agli azzurri

Romelu Lukaku, almeno stando al programma ufficiale, si dovrà presentare nel ritiro di Castel di Sangro il 5 agosto, tra due giorni insieme a Kevin De Bruyne. Sarà l’occasione per incontrare e parlare con Max Allegri per la prima volta ma il suo futuro è decisamente in bilico. Il belga resta infatti in uscita ed il Napoli è pronto ad ascoltare offerte.

Nelle ultime ore, stando a quanto affermato dalla Gazzetta dello Sport, interesse nei confronti del bomber sarebbe arrivato dalla Mls. L’Atlanta starebbe lavorando sottotraccia con l’entourage del calciatore per capire i margini di manovra circa il trasferimento. La richiesta del Napoli è di 10 milioni di euro, una cifra giusta per evitare minusvalenze al club mentre il club statunitense sarebbe al lavoro per trovare la formula giusta con gli azzurri puntando sui bonus.

Lukaku è stato uno dei protagonisti dello scorso Mondiale mostrando di poter essere ancora utile alla causa quando in forma e, da par suo, potrebbe fare un pensierino al trasferimento negli Stati Uniti.