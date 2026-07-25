Lukaku può rimanere a Napoli spalmando l’ingaggio? Pastorello (l’agente) ha già detto no
Ieri, l'agente di big Rom a Sky ha dichiarato: "Non è ancora arrivato il tempo di spalmare. E non vedo Romelù accettare il ruolo di riserva"
Le parole di Pastorello
Sì, una buona soluzione, però ieri sera a Sky Sport l’agente del belga ha smentito categoricamente tale ipotesi:
“Proporre l’allungamento del contratto comporta costi di altro tipo. Io credo che Lukaku abbia raggiunto un certo livello di contratti grazie a quello che ha fatto in carriera, non è ancora arrivato il tempo di spalmare. Quest’anno non ha potuto dare il suo contributo.
Se fosse rimasto a curarsi lì (in Belgio, ndr), sarebbe potuto rientrare prima e meglio, avrebbe potuto giocare il Mondiale da protagonista. Anche se lo ha fatto comunque (ha segnato tre gol al Mondiale, ndr). Romelù non è un ragazzo che rimane dove non è voluto. Si cercherà di vedere se c’è una soluzione. Strategia del club può essere giusta, ma la strategia le decide anche l’allenatore che immagino condivida. Faccio fatica a immaginare Romelù numero due”.