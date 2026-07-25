Lukaku può rimanere a Napoli spalmando l’ingaggio? Pastorello (l’agente) ha già detto no

Ieri, l'agente di big Rom a Sky ha dichiarato: "Non è ancora arrivato il tempo di spalmare. E non vedo Romelù accettare il ruolo di riserva"

Lukaku può rimanere a Napoli spalmando l’ingaggio? Pastorello (l’agente) ha già detto no

Mg Verona 28/02/2026 - campionato di calcio serie A / Hellas Verona-Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Romelu Lukaku

La situazione relativa a Romelu Lukaku (così come quella di De Bruyne) è estremamente nebulosa e da entrambe probabilmente passeranno molte delle prossime mosse di mercato del Napoli. La Gazzetta dello Sport, con Vincenzo D’Angelo, ha avanzato un’ipotesi di permanenza che però al momento è stata smentita (proprio ieri sera) dallo stesso agente del belga. Ovviamente poi si vedrà: una cosa sono le parole e un’altra i fatti.  Nel frattempo, i due torneranno a Napoli per il centenario, accorciandosi le ferie.

Lukaku, l’ipotesi della Gazzetta

Romelu Lukaku calciatore belga che esulta dopo un gol col Napoli

 Si legge sulla Gazzetta:
“Al momento è sol­tanto un’ipo­tesi, chia­mia­mola pure pazza idea. Lukaku fin qui ha sem­pre detto di voler restare a Napoli e le sue non sono parole di cir­co­stanza. Però il club deve abbas­sare il monte ingaggi e il suo con­tratto pesa molto, tra sti­pen­dio e ammor­ta­mento.
E allora una solu­zione potrebbe essere spal­mare l’attuale ingag­gio su più sta­gioni, anche solo su un bien­nale, magari inse­rirci anche un’opzione per un ulte­riore anno, come da recente tra­di­zione. Così il Napoli avrebbe un vice Hoj­lund top, senza dover andare a spen­dere sul mer­cato.”

Le parole di Pastorello

lukaku Napoli Bologna

Sì, una buona soluzione, però ieri sera a Sky Sport l’agente del belga ha smentito categoricamente tale ipotesi:
Proporre l’allungamento del contratto comporta costi di altro tipo. Io credo che Lukaku abbia raggiunto un certo livello di contratti grazie a quello che ha fatto in carriera, non è ancora arrivato il tempo di spalmare. Quest’anno non ha potuto dare il suo contributo.
 Se fosse rimasto a curarsi lì (in Belgio, ndr), sarebbe potuto rientrare prima e meglio, avrebbe potuto giocare il Mondiale da protagonista. Anche se lo ha fatto comunque (ha segnato tre gol al Mondiale, ndr). Romelù non è un ragazzo che rimane dove non è voluto. Si cercherà di vedere se c’è una soluzione. Strategia del club può essere giusta, ma la strategia le decide anche l’allenatore che immagino condivida. Faccio fatica a immaginare Romelù numero due”. 