Lukaku può lasciare il Napoli: club americani e sauditi interessati, c’è l’Atlanta United

Spiega Moretto: "Qualora Lukaku dovesse restare, è probabile che possa farlo senza rinnovare il contratto. In quel caso, il Napoli rischierebbe di perderlo a zero." Tavolieri: "L'Atlanta è interessato, trattativa in fase iniziale"

Dopo la cessione di Gutiérrez, il Napoli continua a muoversi su entrambi i fronti: Lukaku è in uscita, con diversi club sulle sue tracce, mentre la situazione Gatti continua a tenere banco. Il punto di Matteo Moretto e Sacha Tavolieri.

Lukaku in uscita: i dettagli

Spiega Moretto:

Ci sono proposte da squadre fuori dall’Europa, quindi Mls e Arabia Saudita. Bisognerà capire quale orientamento vorrà prendere Lukaku e quale tipo di proposta sarà disposto ad ascoltare.

Per il Napoli, però, Lukaku resta un calciatore in uscita. Attenzione al suo futuro, perché la situazione potrebbe scaldarsi nei prossimi giorni. Inoltre, avendo un contratto in scadenza nel 2027, c’è una certa urgenza: qualora Lukaku dovesse restare, è probabile che possa farlo senza rinnovare il contratto. In quel caso, il Napoli rischierebbe di perderlo a zero.

Aggiunge Tavolieri:

“Esclusiva: l’Atlanta United sta spingendo per ingaggiare Romelu Lukaku. Il club di Major League Soccer ha manifestato un forte interesse nel portare l’attaccante belga negli Stati Uniti. Sono attualmente in corso colloqui per valutare la possibilità di raggiungere un accordo sui termini del contratto.

La trattativa è ancora in una fase iniziale.

🚨 EXCLUSIVE: Atlanta United FC are pushing to sign Romelu Lukaku! 🇺🇸 The Major League Soccer club are showing strong interest in bringing the Belgian striker to the US. 🗣️ Talks currently underway to explore the possibility of reaching an agreement on personal terms. 🔄… pic.twitter.com/RgOpHQdjRn — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 2, 2026

Il punto su Gatti

Aggiunge Moretto:

“La Juventus sarebbe apertissima a lasciar partire Gatti. Il problema del difensore è legato soprattutto allo stipendio, perché comunque in bianconero percepisce un ingaggio elevato che supera i 2,5 milioni di euro e, se non sbaglio, si aggira addirittura intorno ai 3 milioni.

La verità, però, è che il Napoli, alla ricerca di un difensore centrale, resta molto interessato a Federico Gatti. Gatti piace moltissimo sia ad Allegri sia al direttore sportivo Giovanni Manna“