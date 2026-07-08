Napoli, nuova alternativa come vice Di Lorenzo: spunta Barbieri della Cremonese

Tommaso Barbieri è la nuova opzione per il Napoli per rinforzare la corsia destra: Allegri conosce molto bene il terzino della Cremonese che è un'opzione per il mercato ma non la principale (Gazzetta.it)

Un mercato in cui sarà necessario prima cedere e poi acquistare. E, per la precisione, sono ben 25 i calciatori da piazzare. Un’estate torrida, insomma, per il ds Manna che dovrà piazzare gli esuberi e poi ingaggiare i profili che possano completare la rosa a disposizione di Max Allegri. Tecnico che sarà presentato ufficialmente il prossimo 14 luglio al Teatro San Carlo.

Tra le priorità indicate dal livornese alla dirigenza azzurra c’è ovviamente il vice Di Lorenzo. Il capitano ha bisogno di un alter ego in grado di non farlo rimpiangere, da qui l’idea Khalaili dell’Union Saint Gilloise. Sull’esterno israeliano, però, è piombata una concorrenza sfrenata, a partire dall’Inter e dal Como ma anche club di Premier League.

Non solo Dodò e Molina: c’è Barbieri ma non è il preferito

Da qui la necessità di analizzare anche altre piste, come quella di Dodò della Fiorentina, su cui c’è l’interesse del Como e Bellanova dell’Atalanta. Tra le opzioni c’è anche Molina dell’Atletico Madrid, magari da acquistare tramite uno scambio con Olivera, molto apprezzato da Simeone ma nelle ultime ore, come spiega Gazzetta.it, nel mirino degli azzurri è finito Tommaso Barbieri.

Terzino della Cremonese di corsa e spinta, il calciatore è anche abile dal punto di vista difensivo. E, soprattutto, Allegri lo conosce molto bene per averlo allenato nel 2022/2023 alla Juventus, con tre presenze. Al momento, però, non è la prima opzione; e così la pista Barbieri potrà eventualmente decollare solo nelle prossime settimane, quando sarà certa l’impossibilità di arrivare ad altri calciatori.