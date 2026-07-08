È la mossa di Trump che il mondo intero ha notato di più: l’analisi del Financial Times sul caso Balogun

Per il Financial Times l'ingerenza del presidente Usa nel caso Balogun ha un solo precedente storico, ed è pesantissimo. Rispetto ai suoi affari e ai dossier di guerra e pace, questa può sembrare una nota a margine, eppure è probabilmente il gesto di Trump che il mondo intero ha notato di più.

C’è una lettura del caso Balogun che sposta il punto di vista, e la firma il Financial Times: la telefonata di Trump alla FIFA non è un episodio da cronaca sportiva, ma una delle sue mosse più viste al mondo. Nell’analisi di Edward Luce su FT, a confronto con la corsa incessante del presidente a moltiplicare la ricchezza di famiglia e con i grandi dossier internazionali, l’intervento sul Mondiale potrebbe passare per “una nota a piè di pagina”. E invece è vero il contrario.

Il dettaglio che tutto il mondo ha visto

Perché il calcio, in fondo, è il linguaggio universale. Un capo di Stato che telefona per far cancellare la squalifica alla stella della propria nazionale lo capiscono tutti — dal bar allo stadio, in ogni fuso orario — molto più di una manovra finanziaria o di un vertice diplomatico. Per questo, scrive Luce, quella che sembrava una vicenda minore è probabilmente “una delle sue azioni più notate a livello globale”, quelle che arrivano davvero alla gente comune. Un paradosso: il gesto in apparenza più piccolo diventa il più visibile. Tra l’altro pure inutile, visto che gli Stati Uniti hanno perso comunque 4-1 col Belgio.

Il danno al soft power americano

La conseguenza, secondo il FT, è concreta e costosa: Trump “ha danneggiato gravemente il soft power americano”. Se gli Usa avessero eliminato il Belgio grazie al destro di Balogun, sarebbe stato un mormorio transatlantico senza fine; per il resto del mondo, invece, lo scandalo è già archiviato come “normale amministrazione”. È lo stesso clima per cui la UEFA ha parlato di “linea rossa” superata e per cui, dopo anni di ironia, i tifosi hanno smesso di ridere delle stranezze della FIFA.

E il precedente storico pesa

A dare la misura di quanto sia grave l’ingerenza c’è anche un dettaglio storico che Luce non si lascia sfuggire: l’ultima volta che un rosso venne ribaltato a un Mondiale per pressioni “dall’alto” fu in Cile nel 1962, ma per trovare un capo di Stato che intervenne pubblicamente a favore della propria squadra bisogna risalire al 1934 di Mussolini, con l’Italia fascista ospitante e vincitrice — un parallelo già evocato nei giorni scorsi. Ma il vero colpo di Luce è un altro: mostrare come un episodio da “nota a margine” sia diventato il biglietto da visita globale della presidenza Trump. Il calcio, ancora una volta, come specchio del potere.