Mondiali, l’arbitro uzbeko Tantashev entra nella storia in Francia: “Voto 1, fa correre il gioco ma è contraddittorio”

L'Equipe su Francia-Paraguay: "Le simulazioni e le perdite di tempo dei paraguaiani non sono stati sanzionati, mentre Olise è stato ammonito per ben poca cosa; anche il giallo a Barcola sembrava appartenere a una partita parallela".

Nell’ottavo di finale dei Mondiali tra Francia e Paraguay, terminato 1-0 grazie a un rigore trasformato da Kylian Mbappé, ha fatto molto discutere l’arbitraggio dell’uzbeko Ilgiz Tantashev, tant’è che L’Equipe, nelle sue pagelle, gli ha dato voto 1. E’ stata la valutazione più bassa dall’inizio della Coppa del Mondo.

In Francia-Paraguay protagonista è stato l’arbitro Tantashev

In particolare, spiega il quotidiano sportivo francese, Tantashev ha lasciato correre molto il gioco, in linea con le direttive di questo Mondiale, ma quest’approccio ha mostrato anche i suoi limiti:

L’outsider sudamericano non sembrava avere né l’intenzione né i mezzi per giocare davvero e, per i Bleus, sarebbe stato più semplice riuscirci se fossero rimasti più spesso in piedi. La direzione arbitrale ha mostrato le sue contraddizioni. Anche le simulazioni e i tentativi dei paraguaiani di perdere tempo non sono stati sanzionati, mentre Olise è stato ammonito per comportamento antisportivo, per ben poca cosa, nei minuti di recupero finali.

Quello al giocatore del Bayern Monaco è stato il terzo cartellino giallo dei francesi nel match, nessuno dato ai giocatori del Paraguay. L’Equipe aggiunge:

Già l’ammonizione a Barcola era sembrata appartenere a una partita parallela.

La valutazione di 1 su 10 è stata data dai francesi, specifica il quotidiano, non tanto per il tifo, ma perché l’arbitro non ha realmente favorito il gioco, né protetto i calciatori.

Mbappé ai Mondiali con Deschamps sembra un altro giocatore

Kylian Mbappé è al settimo gol in questo Mondiale, ha raggiunto Leo Messi. Ora è una corsa a due per aggiudicarsi la scarpa d’oro finale, dove “gareggiano” anche Harry Kane, Erling Haaland, Mike Oyarzabal e Vinicius Jr.

Grazie a Didier Deschamps, il capitano della Francia riesce ad essere al servizio della sua Nazionale, e viceversa. Da quando disputa questa competizione, Mbappé ha vinto un Mondiale, è arrivato secondo in un altro e ora i Bleus sono tra i favoriti per contendersi la vittoria.