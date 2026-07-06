Il Napoli dice addio al Ciuccio, il nuovo simbolo sulla maglia sarà il Corsiero del Sole

Oggi alle 15 la presentazione della maglia del centenario. Il cavallo simboleggiava anticamente la città e fu scelto nel 1926 da Ascarelli. Ma perché il sindaco Manfredi non intitola piazzale Tecchio (gerarca fascista) ad Ascarelli?

Il Napoli oggi alle 15 presenterà la nuova maglia per la stagione 2026-27, l’anno del Centenario del club che andrà in scena l’1 agosto.

La presentazione della nuova maglia del Napoli

A bordo della Msc World Europa, ci sarà la presentazione della maglia home ispirata ai 100 anni, dove in bella vista ci sarà il nuovo logo “ceNto”, come riportato dal Corriere dello Sport.

Non mancherà il Corsiero del Sole che anticamente simboleggiava la città e fu scelto nel 1926 da Ascarelli come icona della società appena nata.

“In bella vista ci sarà il nuovo logo, quel “CeNto” con la enne del Napoli incastrata nella storia e poi il corsiero, il poderoso cavallo di razza napoletana che anticamente simboleggiava la città e che nel 1926 fu scelto da Ascarelli come icona della neonata società di calcio. Dopo 99 anni di onorato servizio, il ciuccio si accomoderà in tribuna a fare il tifo e a prendersi gli onori e il rispetto guadagnati in tutto questo tempo: (…) a galoppare nel futuro sarà il Corsiero del Sole.”

All’evento sarà presidente il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis insieme al sindaco Manfredi e il presidente regionale Fico.

Poi, per gli azzurri sarà tempo di ritiro. Si parte il 17 luglio per Dimaro (fino al 27 luglio) e dal 30 luglio al 13 agosto a Castel di Sangro.