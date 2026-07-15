Rocchi, il legale: “Ha dimostrato di aver fatto autonomamente le scelte arbitrali, anche se ha dovuto pagare un costo pesante”

L’avvocato Antonio D’Avirro, legale di Gianluca Rocchi, ha parlato dopo l’archiviazione chiesta dalla Procura di Milano sull’inchiesta arbitri per possibili condizionamenti a favore dell’Inter.

D’Avirro, legale di Rocchi: “Il costo che ha dovuto pagare è stato pesante”

“L’ho sentito ed è molto contento, ora valuteremo cosa fare. Domani lo vedrò e ne parleremo per bene. Fortunatamente si è risolto tutto in tempi brevi, anche se il costo che ha dovuto pagare Rocchi è stato pesante. Quando è esplosa la cosa si parlava più di lui che di Trump“, ha commentato D’Avirro a LaPresse.

Sulla richiesta d’archiviazione: “Il commento è positivo, dopo l’interrogatorio di Rocchi una decina di giorni fa avevo ricavato una impressione favorevole perché aveva risposto puntualmente a tutte le contestazioni che gli erano state mosse e che aveva giustificato. Nel corso dello stesso interrogatorio gli elementi dell’accusa consistevano nel fatto che avrebbe ricevuto dei condizionamenti, ma ha dimostrato che le scelte arbitrali sono sempre state fatte in piena autonomia e che non aveva mai subito alcun condizionamento da parte di nessuno“.

Per quanto riguarda le ‘bussate’ al Var, D’Avirro ha aggiunto: “Le ‘bussate’ non capisco come possano integrare una frode sportiva, erano finalizzate a correggere un grave errore in cui era incorso l’arbitro e non certo ad alterare il risultato della gara. Giuridicamente non vedo come possa profilarsi una frode sportiva“.

Il legale ha poi concluso: “Probabilmente saranno trasmessi gli atti alla Procura federale, ma quello che era il fatto grave e contestato come frode sportiva, che avrebbe potuto dar luogo a una contestazione di illecito sportivo, mi sembra sia caduto pacificamente“.