Rabiot ricomincia dal Milan: e la pista che lo vedeva a Napoli con Allegri sembra ormai chiusa

Per settimane il tormentone è stato uno solo: il francese pronto a raggiungere il suo allenatore preferito all'ombra del Vesuvio. Ma il mercato, si sa, vive di suggestioni più che di fatti. E oggi tutti i segnali portano nella stessa direzione: quella rossonera.

Il calciomercato aveva scritto una storia romantica, ma la realtà ne racconta un’altra. Adrien Rabiot, dato a lungo come possibile rinforzo del Napoli di Allegri, ricomincia dal Milan. E la pista che lo vedeva indirizzato all’ombra del Vesuvio, a giudicare da come si sono messe le cose, sembra ormai chiusa. A ricostruire il quadro è Tuttosport.

Il richiamo di Allegri, mai diventato concreto

Alla base delle voci c’era un legame reale. Massimiliano Allegri era stato il primo sponsor dello sbarco di Rabiot in rossonero, dopo averlo avuto alla Juventus, e l’addio del tecnico al Milan aveva verosimilmente lasciato al francese un po’ di dispiacere. Da qui le tante “campane” di mercato che raccontavano di un Rabiot desideroso di ricongiungersi al suo allenatore preferito a Napoli. Nei fatti, però, non c’è mai stato nulla di concreto: nessuna trattativa, solo suggestione.

I segnali dal ritiro della Francia

Da quando il nuovo Milan di Amorim ha cominciato a prendere forma, il vento è cambiato. Come racconta Tuttosport, dai corridoi degli hotel in cui alloggiava la Francia al Mondiale filtravano “refoli di ottimismo” su una permanenza in rossonero. Ottimismo poi confermato a parole dal diretto interessato: proprio dopo la finale per il terzo posto Rabiot aveva chiarito di ripartire dal Milan, annunciando un confronto imminente con il tecnico Amorim.

Un pilastro per Amorim, accanto a Modric

Del resto, nello scacchiere del portoghese uno come Rabiot fa comodo eccome nei due di centrocampo: esperienza, personalità e continuità di rendimento. Non è un caso che il Milan della passata stagione fosse stato costruito proprio su di lui e su Luka Modric, altro punto fermo della mediana rossonera: i due, intoccabili. E quando mancava Adrien, spesso il Milan faticava a portare a casa i tre punti. Ora la coppia consolidata potrebbe riformarsi, visto che anche sul rinnovo di Modric, dal fronte milanista, si respira aria di positività.

Il Napoli si guarda altrove

Per gli azzurri, dunque, è il momento di archiviare la suggestione e concentrarsi su altri profili. La conferma di Rabiot al Milan certifica quanto già si era capito da settimane: per Cardinale il francese è un pilastro non in vendita, e il muro rossonero non è mai stato scalfito davvero. Un pallino di Allegri che, almeno per ora, resterà tale. Il centrocampo del nuovo Napoli, quello sì, andrà costruito con altri nomi.