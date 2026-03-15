De Bruyne enorme come il Modric milanista, il calcio italiano ha perso 4 mesi per ammirarlo

Il Corsport sottolinea la classe e l'esperienza di KDB, ha abbellito la manovra di lampi, idee e verticalizzazioni per un Alisson fino a quel momento anonimo.

Il Napoli è andato sotto contro il Lecce, rischiando di non riuscire a rimettere in piedi la partita, ma nell’intervallo ci ha pensato Conte ha cambiare la musica, come scrive il Corriere dello Sport:

“Conte s’è guardato intorno e, rispetto a due mesi fa, ha sostituito Elmas e l’irriconoscibile Anguissa sfilando dalla manica gli assi McTominay, al rientro dopo cinque giornate, e De Bruyne, l’uomo senza tempo”.

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Due assi nella manica dunque, ma uno in particolare che merita tutti gli applausi, Kevin.

“La personalità, dicevamo. Troppo ingombrante quella di McT e soprattutto quella che KDB ha coniugato alla sua classe infinita: Scott ha aumentato l’intensità e l’impatto fisico a centrocampo finché non s’è accesa la spia, mentre Kevin ha abbellito la manovra di lampi, idee e verticalizzazioni per un Alisson fino a quel momento anonimo e poi rivitalizzato dal dialogo con il re esattamente come Gilmour, il vice Lobotka in apnea nel primo tempo senza l’adeguato sostegno di Frank. Il Maradona e il calcio italiano hanno perso quattro mesi di magnifiche occasioni per ammirare questo fuoriclasse infinito, enorme come il Modric milanista”