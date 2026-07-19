E alla fine il Napoli ha congedato Decibel Bellini, lo ha comunicato lui. Ci aveva già provato l’anno scorso

L’anno scorso ci fu una sollevazione popolare

Decibel Bellini lascia il Napoli. O meglio, il Napoli congeda Daniele Decibel Bellini l’ormai celebre speaker del fu San Paolo oggi Maradona. Lo ha comunicato lui stesso su Instagram. Ha spiegato che lo ha chiamato il presidente e dopo sedici anni si rompe il sodalizio. Già l’anno scorso Decibel Bellini era stato salutato, allora ci fu una sollevazione popolare che spinse Geolier (che avrebbe curato la parte artistica delle partite e quindi anche il ruolo di speaker) a fare un passo indietro e il Napoli a reintegrare Decibel. Geolier scrisse addirittura di parole di odio nei suoi confronti. Adesso, invece, pare che non ci saranno ripensamenti.

La nuova direzione artistica delle partite al Maradona, quindi l’intrattenimento e ovviamente il ruolo di speaker, sarà curata da Radio Kiss Kiss. Rientra nel nuovo accordo stipulato con Radio Kiss Kiss che è un network nazionale che si occupa non solo di radiofonia ma anche di intrattenimento durante i concerti.

Il messaggio di Decibel Bellini

Questo il messaggio di Bellini nelle storie di Instagram:

Non esiste un modo faricile per dirlo. Ieri il Presidente Aurelio De Laurentiis mi ha comunicato la volontà di non rinnovare il mio contratto. Per questo motivo non potrò più ricoprire il ruolo di speaker del Napoli. Per sedici anni ho avuto l’onore di dare voce a uno stadio unico al mondo, vivendo da una posizione privilegiat gioie, delusioni, vittorie indimenticabili e momenti che porterò con me per sempre. Il grazie più grande va a voi tifosi. perchè, sempre, in ogni partita, con il freddo o sotto la pioggia, contro qualsiasi avversario, avete sostenuto questa maglia con un amore infinito. La vostra energia mi ha accompagnato in ogni singolo ingresso in campo e mi ha fatto sentire parte di una famiglia immensa. Ringrazio tutte le persone con cui ho condiviso questo straordinario percorso, dentro e fuori dal campo”.

Prosegue Decibel Bellini:

“E’ stata un’esperienza che mi ha fatto crescere come professionista e come uomo. C’è una frase che porterò dentro per tutta la mia vita: ‘Sono le 22.37 del 4 maggio 2023. Abbracciatevi forte, perchè il dopo 33 anni il Napoli è Campione d’Italia!”. Brividi, anche solo a rileggerla. Uno dei momenti più belli della storia del nostro Napoli. Putroppo, a volte, le strade si dividono. Fa parte della vita. Porto con me l’orgoglio di aver rappresentato il Napoli con rispetto, passione e dedizione, dando ogni volta tutto me stesso. Il mio amore per questi colori non cambierà mai. Ci rivedremop. Magari in un’altra veste, magari in un altro luogo. Ma sempre con la stessa voce e lo stesso cuore. Grazie per aver fatto vivere un sogno lungo sedici anni. Sempre e comunque, forza Napoli.

