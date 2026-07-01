Pochettino e la sfida agli Stati Uniti: “Nel soccer, se perdi non succede niente”

Mauricio Pochettino ha trasformato gli Stati Uniti, e lo ha fatto partendo dalla testa. Il ct argentino, arrivato un anno e mezzo fa dopo una disastrosa Copa América, ha riportato entusiasmo attorno alla nazionale a stelle e strisce al Mondiale di casa. In un’intervista a El Mundo ha spiegato come ci è riuscito — e ha detto una cosa che ai nostri orecchi suona quasi eretica sul modo americano di intendere il calcio.

Pochettino e gli Stati Uniti: “La cosa più urgente? Cambiare la mentalità”

Poco tempo e una situazione grave: “Il minimo per conoscere i giocatori in una nazionale sono quattro anni, e quando siamo arrivati ne mancava uno e mezzo al Mondiale. Tutto doveva essere precipitoso”. La priorità, però, non era tattica: “Cambiare la mentalità, senza dubbio. La squadra non aveva bisogno di giocare le qualificazioni e la sensazione era che non avesse bisogno di competere. Molti pensavano che, per il loro nome o per il club in cui militano, avessero già il diritto di sentirsi parte della Coppa del Mondo, senza aver dimostrato di esserne all’altezza”. Da qui il lavoro: “Convincere il giocatore che la Coppa del Mondo cominciava dal nostro primo allenamento”. Un tema che a lungo gli è persino costato la fiducia dei tifosi, in un Paese che faticava a scaldarsi per la propria Nazionale.

“Why not us?”: crederci e sognare

Il motore di tutto è diventato uno slogan: “Why not us?”, perché non noi? “L’hanno fatto altre nazionali che nessuno immaginava: perché non noi? Bisogna crederci, bisogna sognare”, dice Pochettino. Con un tocco che gli piace: “Quella frase mi piace anche perché ‘us’ è la sigla di United States”. Una scommessa che, dopo un avvio convincente, ha ridato entusiasmo a un gruppo guidato da giovani come Balogun e che sfrutta anche il fattore campo.

La cultura del soccer: “Se perdi non succede niente”

Il passaggio più affilato è quello sulla cultura calcistica americana. “Qui è soccer, che è diverso dal nostro calcio perché è uno sport di intrattenimento. In MLS non ci sono retrocessioni né promozioni. Per noi il calcio è competitivo, tutto l’anno ti giochi qualcosa; ma nel soccer, se perdi, non succede niente. Se una squadra non funziona, si pensa alla stagione successiva”. E l’affondo finale, quello che spiega tutto il suo lavoro sulla testa: “Vivono in una cultura diversa, in cui la squadra che arriva ultima in NBA sceglie per prima al draft: ti premiano per essere ultimo. Nella nostra testa competitiva, questo non entra”. È il paradosso che Pochettino — uno dei tanti ct della scuola argentina a questo Mondiale — ha dovuto ribaltare: trasformare un ambiente che perdona tutto in una squadra che vuole vincere. Ci è riuscito. E ora, chissà: perché non loro?