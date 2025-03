Pochettino, i tifosi Usa devono farselo piacere: la Federcalcio pagherebbe circa 25 milioni se lo esonerasse (Bbc)

Più del triplo del suo stipendio (circa 5 milioni e mezzo). Improbabile un suo addio prima dei Mondiali 2026, anche se alcuni tifosi degli Spurs sognano il suo ritorno.

Il ct degli Stati Uniti Mauricio Pochettino sarebbe ben voluto da una parte dei tifosi del Tottenham, che gradirebbe il suo ritorno in panchina. L’argentino ha infatti dichiarato nelle scorse settimane di voler un giorno essere di nuovo sulla panchina degli Spurs.

Alla Federcalcio statunitense non conviene mandare via Pochettino prima dei Mondiali

Il futuro di Ange Postecoglou sembra essere a rischio, con Pochettino che, come scrive la Bbc: rimane un eroe per alcuni tifosi. Arrivato nel 2014, ha portato la squadra al secondo e terzo posto in Premier League e in una finale di Champions League.

Attualmente il tecnico è sottopressione alla guida degli Stati Uniti. Con un mondiale casalingo nel 2026 a soli 15 mesi di distanza, la sua squadra ha perso due partite consecutive contro Panama e Canada.

Ma, riporta la Bbc, un suo ritorno agli Spurs sarebbe quasi improbabile, poiché se venisse esonerato, la Federcalcio dovrebbe risarcirlo di circa 25 milioni:

La Federcalcio degli Stati Uniti affronterebbe “una delle più grandi commissioni di risarcimento nella storia del calcio” se Pochettino dovesse andarsene prima della prossima Coppa del Mondo. Pochettino ha firmato un contratto di due anni a settembre, guadagnando £4,6 milioni all’anno (circa 5 milioni e mezzo di euro); la somma che dovrebbe versare la Federcalcio se andasse via sarebbe di ben oltre il suo stipendio.

Dopo le due sconfitte in questa sosta nazionale, l’argentino ha dichiarato:

«Ho visto che alcune volte le squadre in costruzione per giocare in Coppa del Mondo, non facessero buoni risultati fino a quando non hanno poi giocato il torneo. Voglio mandare un messaggio ai tifosi: non siate pessimisti. Penso che abbiamo tempo, se saremo in questa situazione tra un anno, di sicuro vi dirò “Houston, abbiamo un problema”. Ma penso che ci sia tempo e preferisco perdere oggi piuttosto che tra un anno».

