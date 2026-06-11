Guida ai Mondiali, Gruppo D: Gli Stati Uniti sfruttano il fattore campo, ma la Turchia di Güler ha più qualità

Gli Stati Uniti padroni di casa partono avanti, ma la Turchia della nuova generazione è la squadra con più qualità. Paraguay e Australia per la terza piazza.

Guida ai Mondiali, Gruppo D: Gli Stati Uniti sfruttano il fattore campo, ma la Turchia di Güler ha più qualità

Arda Guler reacts during the FIFA World Cup 2026 European Qualifiers knockout play-offs game between Turkey and Romania in Istanbul, Turkey, on March 26, 2026. (Photo by Alex Nicodim/NurPhoto) (Photo by Alex Nicodim / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Prosegue il nostro viaggio nei Mondiali 2026. Il Gruppo D Mondiali 2026 riunisce Stati Uniti, Turchia, Paraguay e Australia, in un equilibrio tra il fattore campo e il talento. Gli ospitanti partono avanti, ma la nuova generazione turca può ribaltare ogni pronostico. C’è anche un pezzo d’Italia in panchina. Vediamo chi passa e su chi vale la pena puntare gli occhi.

Il colpo d’occhio

Il fattore campo contro il talento: gli Usa hanno il pubblico, la Turchia ha i piedi.

Le quattro squadre

Stati Uniti, i padroni di casa. Turchia, la mina vagante d’autore. Paraguay, la Albirroja di ritorno. Australia, i Socceroos del cuore.

La gerarchia

 Favoriti gli Usa (fattore campo, Pochettino). Sfidante la Turchia di Güler e Yıldız. Outsider il Paraguay, materasso l’Australia.

Il duello

Usa-Turchia per il primo posto: entusiasmo americano contro qualità anatolica.

Il campione

 Arda Güler, il gioiello del Real Madrid.

L’occhio azzurro

 Nessun azzurro in campo, ma un pezzo d’Italia in panchina: la Turchia è guidata da Vincenzo Montella. Da seguire anche i tanti azzurri sparsi nel torneo.

La chicca

Gli Usa ospitano il Mondiale 32 anni dopo il 1994, lo spartiacque del calcio a stelle e strisce.