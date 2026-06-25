La scuola argentina conquista i Mondiali: nessuno ha più ct in Coppa

La Stampa scrive che ai Mondiali la scuola argentina batte quella francese e spagnola. Ci sono Scaloni, Bielsa, Pochettino, Lorenzo, Alfaro e Beccacece. Tre sono già ai sedicesimi.

La scuola argentina conquista i Mondiali: nessuno ha più ct in Coppa

Uruguayís Argentian coach Marcelo Bielsa looks on during the friendly international football match between Algeria and Uruguay at the Allianz Stadium in Turin on March 31, 2026. (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)

Insegue uno storico bis con la sua nazionale, ma c’è un Mondiale che l’Argentina ha già vinto: quello delle panchine. Lo racconta La Stampa: nessun Paese ha così tanti allenatori in questa Coppa del Mondo, e nessuno così vincenti. La scuola argentina domina, e lo fa ben oltre i confini della Seleção.

La scuola argentina e i sei ct ai Mondiali

I numeri parlano chiaro: ben 6 squadre su 48 si sono affidate a un argentino. C’è Lionel Scaloni con l’Argentina campione in carica, ma anche Mauricio Pochettino (che sta facendo sognare gli Stati Uniti), Néstor Lorenzo (l’ultimo a qualificarsi, con la Colombia), Marcelo Bielsa (Uruguay), Gustavo Alfaro (Paraguay) e Sebastián Beccacece (Ecuador). Di questi, tre hanno già conquistato il pass per la fase a eliminazione diretta. Una pattuglia che conferma quanto il calcio argentino, da sempre legato a Napoli da un filo speciale, sappia esportare non solo campioni ma anche maestri di panchina.

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Da Bielsa a Pochettino e Lorenzo: il dominio in numeri

Il primato regge anche in percentuale: secondo La Stampa, il 12,5% degli allenatori presenti al Mondiale si è formato a Buenos Aires e dintorni, davanti a Francia (10,4%, con 5 rappresentanti) e Spagna (8,3%, con 4). Al vertice ideale c’è “El Loco” Marcelo Bielsa, decano del gruppo a quasi 71 anni, l’uomo che ha cambiato il calcio con le sue utopie e che aveva già portato ai Mondiali Argentina (2002) e Cile (2010). Curiosa la storia di Néstor Lorenzo, 60 anni: ex difensore del Bari nella stagione 1989/90, in campo nella finale di Italia ’90 persa contro la Germania, oggi guida una Colombia capace di una lunga striscia di risultati utili.

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Dietro Francia e Spagna, l’Italia c’è anche senza Nazionale

E gli italiani? Pur assente clamorosamente con la propria Nazionale, l’Italia ha comunque portato tre allenatori in Coppa, come la Germania: Carlo Ancelotti (Brasile), che ha riportato la Seleção al Mondiale, Fabio Cannavaro (Uzbekistan) e Vincenzo Montella (Turchia). “Meglio di Francia e Spagna, solo Italia e Grecia sono presenti anche senza squadre”, nota La Stampa: un paradosso amaro, che all’estero qualcuno ci rinfaccia. Tra l’altro è curioso anche che l’Inghilterra abbia ben due ct (Potter e Bazeley), ma nessuno dei due sia inglese. La scuola argentina, intanto, continua a fare tendenza: anche Cannavaro, in cerca di rilancio, sa che il Mondiale è la vetrina giusta. Ma il dominio, stavolta, parla spagnolo con l’accento di Rosario.