La scuola argentina conquista i Mondiali: nessuno ha più ct in Coppa

La Stampa scrive che ai Mondiali la scuola argentina batte quella francese e spagnola. Ci sono Scaloni, Bielsa, Pochettino, Lorenzo, Alfaro e Beccacece. Tre sono già ai sedicesimi.

Insegue uno storico bis con la sua nazionale, ma c’è un Mondiale che l’Argentina ha già vinto: quello delle panchine. Lo racconta La Stampa: nessun Paese ha così tanti allenatori in questa Coppa del Mondo, e nessuno così vincenti. La scuola argentina domina, e lo fa ben oltre i confini della Seleção.

La scuola argentina e i sei ct ai Mondiali

I numeri parlano chiaro: ben 6 squadre su 48 si sono affidate a un argentino. C’è Lionel Scaloni con l’Argentina campione in carica, ma anche Mauricio Pochettino (che sta facendo sognare gli Stati Uniti), Néstor Lorenzo (l’ultimo a qualificarsi, con la Colombia), Marcelo Bielsa (Uruguay), Gustavo Alfaro (Paraguay) e Sebastián Beccacece (Ecuador). Di questi, tre hanno già conquistato il pass per la fase a eliminazione diretta. Una pattuglia che conferma quanto il calcio argentino, da sempre legato a Napoli da un filo speciale, sappia esportare non solo campioni ma anche maestri di panchina.

Da Bielsa a Pochettino e Lorenzo: il dominio in numeri

Il primato regge anche in percentuale: secondo La Stampa, il 12,5% degli allenatori presenti al Mondiale si è formato a Buenos Aires e dintorni, davanti a Francia (10,4%, con 5 rappresentanti) e Spagna (8,3%, con 4). Al vertice ideale c’è “El Loco” Marcelo Bielsa, decano del gruppo a quasi 71 anni, l’uomo che ha cambiato il calcio con le sue utopie e che aveva già portato ai Mondiali Argentina (2002) e Cile (2010). Curiosa la storia di Néstor Lorenzo, 60 anni: ex difensore del Bari nella stagione 1989/90, in campo nella finale di Italia ’90 persa contro la Germania, oggi guida una Colombia capace di una lunga striscia di risultati utili.

Dietro Francia e Spagna, l’Italia c’è anche senza Nazionale

E gli italiani? Pur assente clamorosamente con la propria Nazionale, l’Italia ha comunque portato tre allenatori in Coppa, come la Germania: Carlo Ancelotti (Brasile), che ha riportato la Seleção al Mondiale, Fabio Cannavaro (Uzbekistan) e Vincenzo Montella (Turchia). “Meglio di Francia e Spagna, solo Italia e Grecia sono presenti anche senza squadre”, nota La Stampa: un paradosso amaro, che all’estero qualcuno ci rinfaccia. Tra l’altro è curioso anche che l’Inghilterra abbia ben due ct (Potter e Bazeley), ma nessuno dei due sia inglese. La scuola argentina, intanto, continua a fare tendenza: anche Cannavaro, in cerca di rilancio, sa che il Mondiale è la vetrina giusta. Ma il dominio, stavolta, parla spagnolo con l’accento di Rosario.