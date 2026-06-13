Balogun la prima stella del Mondiale, l’americano del Monaco che ha tre passaporti
Storica doppietta al Paraguay, nessuno degli Usa realizzava una doppietta al Mondiale dal 1930. In Champions ha segnato una doppietta al Psg
Il Mondiale ha la sua prima stella. Si chiama Folarin Balogun, 25 anni a luglio, una carriera di tutto rispetto tra Inghilterra e Francia. È esploso tre stagioni fa nel Reims con 21 gol in Ligue1. Da tre stagioni gioca nel Monaco: 19 gol in stagione, di cui 5 in Champions. Stanotte ha segnato la prima doppietta del Mondiale. Due gol dei quattro gol che gli Stati Uniti di Pochettino hanno rifilato al Paraguay. Una è stato anche un gran bel gol. Da centravanti vero. La storia di Balogun merita di essere raccontata.