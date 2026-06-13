Balogun la prima stella del Mondiale, l’americano del Monaco che ha tre passaporti

Dunque, nato in America, cresciuto in Inghilterra e di origini nigeriane. C’era effettivamente l’imbarazzo della scelta, ma alla fine, dopo aver fatto la trafila nelle giovanili dell’Inghilterra, il suo cuore ha iniziato a cantare “The Star-Spangled Banner”. Lui ha giustificato la scelta parlando di un richiamo patriottico e della volontà di rappresentare il Paese.

Poi la realtà. Cinica o non cinica, è probabilmente diversa: in Inghilterra ci sono Kane, Watkins e in generale una concorrenza enorme. In Nigeria, lo sappiamo bene chi c’è lì davanti. Quindi perché non cogliere l’occasione di essere titolare inamovibile in una nazionale con meno pressioni? Beh, fate voi.

Comunque cambia poco: la scelta ha fruttato e ieri al Mondiale si è messo in mostra in tutto il suo talento. Ha segnato una doppietta storica contro il Paraguay nel 4-1 finale. Perché storica? Perché è diventato il primo calciatore americano a segnare due gol in una singola partita dei Mondiali negli ultimi 96 anni. L’ultimo a riuscirci era stato Bert Patenaude nel 1930.

Che dire, è la prima star Mondiale? Probabilmente sì. Da tenere d’occhio.