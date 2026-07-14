Nuovo stadio Napoli, tra pochi giorni incontro tra il Comune e i vertici Q8

Il Napoli, che ha presentato questa mattina Massimiliano Allegri al Teatro San Carlo, è pronto per iniziare la nuova stagione. Venerdì prossimo partirà il ritiro di Dimaro, ma il club partenopeo è impegnato anche sul fronte nuovo stadio.

Nuovo stadio Napoli, incontro tra qualche giorno tra il Comune ed i vertici di Q8

Il giornalista Marco Giordano, tramite il suo profilo ufficiale di X, ha fornito questi aggiornamenti sulla vicenda:

“Entro pochi giorni nuovi incontri tra l’Amministrazione Comunale di Napoli ed i vertici di Q8: si continua a lavorare sul progetto di riqualificazione urbana da miliardi di euro sulle aree bonificate quasi del tutto delle ex raffinerie. Nel business plan è stato già fatto uno studio di fattibilità di un nuovo stadio al quale il Napoli guarda con enorme interesse, come confermato dall’AD Chiavelli. Ed il club, a quel punto, non sarebbe il solo attore nella costruzione dello stadio. Serve, però, l’ok definitivo del Comune atteso entro l’estate”.

Lo stesso Andrea Chiavelli, amministratore delegato del Napoli, era intervento sull’argomento nel corso della presentazione di Massimiliano Allegri:

“Area Q8 per il nuovo stadio? Noi abbiamo svolto un sopralluogo. Su questa area è in corso una bonifica avanzata su circa il 50% dell’area. Abbiamo ritenuto la presenza di tutte le caratteristiche di idoneità atte alla realizzazione di un nuovo impianto. Abbiamo fatto una lettera d’intenti con la società Q8 che presiede in Italia in cui ci siamo reciprocamente confermati l’interesse a coltivare attività e processi che ci inducano alla fattibilità di un nuovo impianto. La progettazione è già completata che riguardava un’altra area ma può essere trasferita anche all’area Q8 in questione!”.