Altro che Roma, Manna è centrale nel Napoli: De Laurentiis e Chiavelli lo apprezzano molto

Lo riporta Nicolò Schira: "Il ds ha un contratto fino al 2029 e sta già lavorando alla pianificazione della prossima stagione"

Nonostante stamattina il Corriere dello Sport abbia parlato di un interesse della Roma per Giovanni Manna, il ds azzurro sembra essere concentrato solo sulla pianificazione della prossima stagione. Sappiamo bene che le beghe in casa giallorossa, oltre a Ranieri, faranno un’altra vittima: Frederic Massara. Ed è in questo contesto che va inquadrato l’interesse dei capitolini verso un dirigente che, comunque, ha dimostrato grande fiuto.

A spegnere queste voci ci ha pensato Nicolò Schira.

Schira: “Manna centrale nel progetto azzurro”

“Nonostante le voci su alcuni interessi da parte di altri club, il Napoli considera il direttore sportivo Giovanni Manna una figura chiave e vuole trattenerlo. Manna sta già lavorando alla pianificazione della prossima stagione e ha un contratto con il Napoli fino al 2029. De Laurentiis e Chiavelli apprezzano molto Manna.”

Dunque, al netto delle incertezze sul futuro allenatore, ecco che almeno una certezza già c’è: si ripartirà dalle prestazioni del ds azzurro, capace sia di portare nomi di spessore come McTominay, Neres e De Bruyne, sia di riuscire a piazzare — seppur in prestito — esuberi oggettivamente complessi da “sbolognare”.

Ovviamente, alcuni calciatori quest’anno non hanno reso come ci si aspettava. Bisognerà capire, ovviamente, come ripartire al meglio in un’estate che si preannuncia bollente.