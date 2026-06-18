Nuovo stadio Napoli, i lavori potrebbero cominciare nel 2028: il Comune è favorevole

Il Napoli sta costruendo il progetto per il nuovo stadio; nei prossimi giorni è previsto un incontro dove sarà presentato il piano di sviluppo. Il Comune pare voglia essere favorevole, con i lavori che inizierebbero nel 2028.

I lavori per il nuovo stadio del Napoli, previsto un incontro con il Comune

Il giornalista Marco Giordano scrive su X:

Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra i vertici di Q8 ed il Comune di Napoli. Sarà presentato il piano di sviluppo per aree già bonificate. All’interno di questo piano ci sarà anche la presenza di un nuovo stadio: il Comune è intenzionato a dare parere favorevole. Se sarà rispettato il cronoprogramma, i lavori potrebbero cominciare nel 2028. Il presidente De Laurentiis ed i suoi collaboratori stanno seguendo l’evoluzione con il massimo interesse per poi (come più volte manifestato) essere della partita.