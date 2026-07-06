Nuovo ct della Nazionale, Malagò non si sbilancia tra Conte e Mancini: “Non è escluso che la lancetta riguardi loro”

Prosegue il casting per il nuovo ct dell’Italia, e Giovanni Malagò prova a tenere il punto senza scoprirsi. Il presidente della FIGC, intervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, ha ribadito di non aver ancora mosso passi concreti: “Sulla questione ct continuo a sostenere l’unica verità: non ho parlato con nessun allenatore, non ho chiamato nessuno”. Una linea che conferma quanto già spiegato di recente, quando aveva chiarito che prima serve il direttore tecnico, poi il ct.

Nuovo ct Italia: la lancetta di Malagò tra Conte e Mancini

Il presidente non si è sbilanciato sui nomi, ma non ha nemmeno chiuso la porta ai due più chiacchierati. Alla domanda sulla possibilità che la scelta ricada su Antonio Conte o Roberto Mancini, la risposta è stata volutamente sibillina: “Io direi che la lancetta non è escluso che riguardi queste due persone”. Parole che tengono vivo il dibattito, in un intreccio di segnali già emersi nelle scorse settimane: da un lato Oriali che si sarebbe promesso a Mancini, con Conte in attesa e l’ipotesi Arabia sullo sfondo, dall’altro un Mancini che in Italia è rimasto a lungo, nell’immaginario collettivo, il ct della Nazionale.

Il nodo direttore tecnico: la candidatura Maldini

La scelta del ct, ha ribadito Malagò, è legata a doppio filo a quella del direttore tecnico. Sul punto il presidente ha parlato della candidatura di Paolo Maldini, definendone il profilo “di alto livello“, ma ricordando che la Federazione sta valutando più soluzioni. Non è una novità: già nelle scorse settimane la Gazzetta aveva lanciato l’accoppiata Maldini direttore tecnico e Conte in panchina. L’ordine, però, resta quello indicato dal numero uno federale: prima il dirigente, poi l’allenatore.

Una scelta che pesa più del solito

Il tutto in un momento delicatissimo per il movimento, chiamato a ricostruire dopo anni difficili — perché, come si è ripetuto, se l’Italia manca ai Mondiali da undici anni non è colpa degli arbitri. Ecco perché la coppia direttore tecnico-ct che uscirà dal casting della FIGC peserà più del solito. Malagò tiene le carte coperte, ma quella “lancetta” lasciata oscillare tra Conte e Mancini dice che la rosa dei candidati, alla fine, è più ristretta di quanto voglia far credere.