Per il governo e la tv italiana Mancini è sempre il ct della Nazionale: il suo spot anti-droga ancora in onda

Quello mitico del “Fallo girare!”. Anzi, il Governo ha appena speso altri 117.000 euro per farlo trasmettere su Mediaset e La7

C’è una realtà parallela nella quale Roberto Mancini è ancora il commissario tecnico dell’Italia. E nel tempo libero catechizza gli adolescenti invitandoli a non drogarsi. E’ la televisione italiana, che resiste al tempo e allo spazio (e anche al senso del ridicolo). Perché quel famoso spot nel quale Mancini recita «Bravi, fatelo girare! Vivete le emozioni, quelle vere», come lo scalatore delle Ande di Boris, non solo va ancora in onda anche se nel frattempo il suddetto è diventato ct dell’Arabia Saudita, ma il governo continua a buttarci soldi.

“Inizialmente – scrive il Fatto Quotidiano ripreso da Dagospia – quello spot, presentato il 26 giugno scorso in conferenza stampa alla Camera, doveva essere trasmesso solo sulle reti Rai (tv e radio) e su web e social della Presidenza del Consiglio. Non contenta però la Presidenza del Consiglio ha […] ha esteso lo spot anche alle tv commerciali, Mediaset e La7. Così, con due determine firmate il 3 agosto scorso, la Presidenza del Consiglio ha finanziato con affidamento diretto la trasmissione dello spot alle due emittenti private per un costo totale di 117 mila euro: 90.407 sono andati a Mediaset e 27 mila a La7″.

Il motivo? Viene “ritenuto opportuno, al fine di ottenere una diffusione della campagna ampia e capillare e di forte impatto, pianificare il relativo spot sulle televisioni nazionali commerciali, selezionate tra le prime in posizione nell’ultima rilevazione resa disponibile dall’Auditel”.

