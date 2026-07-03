Oriali si è promesso a Mancini in Nazionale. Conte aspetta di sapere, poi c’è l’Arabia

Repubblica: Malagò tiene in forte considerazione Mancini e non solo perché ha minori pretese economiche rispetto a Conte.

Mancini-Oriali il tandem della Nazionale

Le grandi manovre per la Nazionale. Da un lato il direttore tecnico che dovrebbe essere – il condizionale è d’obbligo – Roberto Mancini. Dall’altro la nomina, che ovviamente è la più attesa, del commissario tecnico, di colui il quale siederà sulla panchina dell’Italia. In tanti, tantissimi, parlano di Antonio Conte. Ma sembra più una campagna mediatica. Malagò vuole Mancini. L’ipotesi Conte è complessa, dovrebbero pagare i club e ci sarebbe un problema di condizionamento. Ne scrive oggi Zazzaroni sul Corriere dello Sport.

Anche Repubblica scrive che Malagò tiene in forte considerazione il nome di Mancini. E ribadisce che Oriali andrebbe a lavorare con lui. Cosa che non è affatto piaciuta al tecnico salentino.

L’offerta saudita per Antonio Conte

Ecco Repubblica:

“Mercoledì dopo il Consiglio federale Marotta, nel suo ruolo di consigliere, gli ha ribadito la preferenza della Lega di A per Conte. Ma Giovanni continua a tenere in forte considerazione la candidatura di Mancini, e non solo perché ha pretese economiche minori. Intanto Oriali, da anni nello staff di Conte, si è promesso al Mancio, con cui ha già lavorato in Nazionale. Antonio, invece, ha ricevuto dall’Arabia un’offerta da oltre 10 milioni a stagione, e ha fretta di sapere.”