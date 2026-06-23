Con l’elezione di Malagò quale nuovo presidente della Figc, si apre ufficialmente un nuovo corso per la Nazionale italiana. Un nuovo corso che vedrà figure di un certo calibro calcistico accaparrarsi i posti nevralgici dell’organizzazione. Se Paolo Maldini, saltato il suo approdo al Fenerbahce, sembra ormai quasi pronto a vestire il ruolo di direttore tecnico, come ct salgono le quotazioni di Antonio Conte. Il punto di Elisabetta Esposito sulla Gazzetta

Nazionale, ecco Maldini come dt

“Malagò vuole par­tire con una rivo­lu­zione azzurra ad effetto, pun­tando su un nome forte come quello di Anto­nio Conte ct, con Paolo Mal­dini diret­tore tec­nico. Uno sce­na­rio avviato – per l’ex ros­so­nero è pra­ti­ca­mente fatta – ma su cui c’è ancora da lavo­rare. Ini­zierà subito, facendo leva sulla pro­pria cre­di­bi­lità, costruita in anni di suc­cessi”

Sempre sulla Gazzetta, Guglielmo Buccheri sottolinea come il ruolo di direttore tecnico sia estremamente delicato: servono leadership, carisma e conoscenze. Maldini ha queste caratteristiche. Il dt, ruolo inedito per la Nazionale Italiana, sceglie il ct, che poi dovrà passare l’esame del Consiglio federale. Capirete la responsabilità. Malagò ne è convinto e Maldini, a breve, dovrebbe sciogliere positivamente le riserve.

Conte allenatore

Con Mancini che sembra allontanarsi, anche per le pressioni di Marotta, torna in auge il nome di Antonio Conte, ex allenatore del Napoli. Scrive la Gazzetta, a firma di Elisabetta Esposito:

“C’è una lista di pre­fe­renze che oggi vede Anto­nio Conte più avanti di Roberto Man­cini. Per la mag­gio­ranza dei club di Serie A (ma non solo) è l’ex alle­na­tore del Napoli, spon­so­riz­za­tis­simo da De Lau­ren­tiis, l’uomo su cui vale la pena inve­stire (anche in modo impor­tante), per ripor­tare la Nazio­nale in alto, per per­met­terle di occu­pare il posto che merita, al di là della tra­di­zione. “

Le parole di Malagò

Intervenuto a Notti Mondiali su Rai, il neo presidente della Federazione ha provato a tracciare un identikit del futuro allenatore della Nazionale, risultando piuttosto ondivago. Perché, se da un lato ha parlato di budget da rispettare, dall’altro ha citato opinione pubblica e momento storico, parlando di un segnale da dare a quest’ultima. Per il Corriere dello Sport, con Fabrizio Patania, Conte potrebbe essere valutato solo in caso di rientro in certi parametri economici. Mancini quindi sarebbe più avanti.

In soldoni, Malagò ha fatto capire una cosa: “Il nuovo allenatore deve abbracciare Figc e budget”.