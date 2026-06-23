Nazionale, la Gazzetta lancia Maldini direttore tecnico e Conte in panchina
La Gazzetta: "Per l’ex rossonero è praticamente fatta. I club di Serie A spingono per Conte." Il Corsport la vede diversamente: "Conte solo se rientrasse in certi parametri, Mancini avanti"
Con l’elezione di Malagò quale nuovo presidente della Figc, si apre ufficialmente un nuovo corso per la Nazionale italiana. Un nuovo corso che vedrà figure di un certo calibro calcistico accaparrarsi i posti nevralgici dell’organizzazione. Se Paolo Maldini, saltato il suo approdo al Fenerbahce, sembra ormai quasi pronto a vestire il ruolo di direttore tecnico, come ct salgono le quotazioni di Antonio Conte. Il punto di Elisabetta Esposito sulla Gazzetta
Nazionale, ecco Maldini come dt
“Malagò vuole partire con una rivoluzione azzurra ad effetto, puntando su un nome forte come quello di Antonio Conte ct, con Paolo Maldini direttore tecnico. Uno scenario avviato – per l’ex rossonero è praticamente fatta – ma su cui c’è ancora da lavorare. Inizierà subito, facendo leva sulla propria credibilità, costruita in anni di successi”
Sempre sulla Gazzetta, Guglielmo Buccheri sottolinea come il ruolo di direttore tecnico sia estremamente delicato: servono leadership, carisma e conoscenze. Maldini ha queste caratteristiche. Il dt, ruolo inedito per la Nazionale Italiana, sceglie il ct, che poi dovrà passare l’esame del Consiglio federale. Capirete la responsabilità. Malagò ne è convinto e Maldini, a breve, dovrebbe sciogliere positivamente le riserve.
Conte allenatore
Le parole di Malagò
Intervenuto a Notti Mondiali su Rai, il neo presidente della Federazione ha provato a tracciare un identikit del futuro allenatore della Nazionale, risultando piuttosto ondivago. Perché, se da un lato ha parlato di budget da rispettare, dall’altro ha citato opinione pubblica e momento storico, parlando di un segnale da dare a quest’ultima. Per il Corriere dello Sport, con Fabrizio Patania, Conte potrebbe essere valutato solo in caso di rientro in certi parametri economici. Mancini quindi sarebbe più avanti.
In soldoni, Malagò ha fatto capire una cosa: “Il nuovo allenatore deve abbracciare Figc e budget”.