L’Inghilterra e la paura dell’Azteca: lo stadio di Maradona, l’altitudine e un Messico che parte già 1-0

Nell'ottavo di finale contro i padroni di casa, i Tre Leoni tornano nello stadio del trauma del 1986. Ma stavolta il fantasma non è Maradona: è la quota, 2240 metri, la più alta del torneo. Dove il Messico non ha mai perso da organizzatore e dove, secondo la scienza, l'altitudine vale già un vantaggio di un gol.

Dopo aver superato con grande fatica lo scoglio Repubblica Democratica del Congo — battuta 2-1 grazie alla doppietta di Kane — l’Inghilterra affronta ora l’ottavo di finale contro i padroni di casa del Messico. E lo fa in un posto che le ha già lasciato cicatrici profonde: lo stadio Azteca. Per una volta, però, ad attendere i Tre Leoni non c’è l’Argentina — un incrocio con i campioni in carica sarebbe possibile solo in semifinale — ma proprio il Messico.

L’Inghilterra giocherà all’Azteca: lo stadio dei due gol subiti contro l’Argentina nel 1986. Occhio anche all’altitudine

All’Azteca, nel quarto di finale del Mondiale 1986, Maradona piegò l’Inghilterra con due gol entrati nella storia: prima la “Mano de Dios”, poi il “gol del secolo”.

Una ferita che a distanza di quarant’anni fa ancora male. E i numeri dello stadio non aiutano: da organizzatore, il Messico all’Azteca **non ha mai perso** — undici partite, nove vittorie e due pareggi, di cui nove senza subire gol. Non a caso, quando gioca in casa, il Messico gioca per molto più della gloria. Curiosità: le due eliminazioni messicane ai quarti (1970 e 1986) non arrivarono all’Azteca, ma a Toluca e Monterrey.

L’altitudine dell’Azteca: 2240 metri, e un Messico che parte 1-0

L’ostacolo più insidioso, però, è l’altitudine: 2240 metri, che fanno dell’Azteca lo stadio più in alto dell’intero Mondiale. La quota incide su due aspetti: la respirazione dei giocatori e la traiettoria del pallone, che viaggia più veloce e più teso. La percentuale di ossigeno nell’aria resta costante (circa il 21%), ma l’aria più rarefatta fa sì che a ogni respiro ne arrivi molto meno: all’Azteca appena il 76,2% dell’ossigeno rispetto al livello del mare. Gli inglesi, che in patria giocano in media a 55 metri sul mare, partono svantaggiati; i messicani, abituati alla quota, no. C’è pure un dato che lo quantifica, riportato dalla Süddeutsche Zeitung: analizzando 1460 partite internazionali in Sudamerica, per ogni 1000 metri di dislivello la differenza reti attesa cresce di circa 0,5 gol a favore della squadra adattata all’altura. Tradotto: il Messico parte virtualmente da un **1-0**. Un tema noto in Italia, se si pensa a come Cannavaro, col fantasma del 2010, ha preparato l’Uzbekistan all’Azteca.

I timori di Tuchel e la paura di non dormire la notte precedente alla gara

Thomas Tuchel, ct tedesco dell’Inghilterra, ha già messo le mani avanti: i suoi hanno un enorme svantaggio rispetto ai messicani, che in questo torneo hanno disputato tutte e quattro le partite a Città del Messico, e adattarsi alla quota in così poco tempo è quasi impossibile. Gli esperti consigliano di arrivare dieci giorni prima a un’altitudine simile; se non è possibile, l’opposto: arrivare il più tardi possibile.

L’Inghilterra non ha potuto fare né l’uno né l’altro — il calendario ha impedito l’anticipo, e dagli ottavi la FIFA obbliga le squadre ad allenarsi nello stadio del match. Così i Tre Leoni, che con Tuchel hanno fatto della panchina e dei “finisher” un’arma, sono arrivati due giorni prima. Due notti in città, però, portano un altro rischio, già vissuto dall’Ecuador prima della sua sfida al Messico: i tifosi di casa che fanno rumore sotto l’albergo per rovinare il sonno agli avversari. Per questo l’Inghilterra tiene segreto l’hotel e lo staff ha già suggerito ai giocatori tappi per le orecchie, mascherine per gli occhi e, all’occorrenza, generatori di “rumore bianco”. Un solo dato, intanto, gioca a favore dei Tre Leoni: il valore della loro rosa è sette volte quello del Messico. Ma a 2240 metri, come si sa, non sempre basta.